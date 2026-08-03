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  3. Тотнъм готов да даде исканата от Ливърпул сума за Гакпо

Тотнъм готов да даде исканата от Ливърпул сума за Гакпо

  • 3 авг 2026 | 19:29
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Тотнъм готов да даде исканата от Ливърпул сума за Гакпо

Тотнъм има сериозно желание да привлече Коди Гакпо, а Ливърпул е склонен да го пусне. Според някои английски медии лондончани са готови да дадат исканите 47 милиона лири за нидерландския национал, но още не са изпратили официална оферта.

“Шпорите” са изключително активни на трансферния пазар и вече привлякоха Маркос Сенеси, Ян Пол ван Хеке, Анди Робъртсън, Матеуш Фернандеш и Сандро Тонали. Роберто Де Дзерби обаче няма намерение да спира и след като подсили защитата и халфовата линия сега се е насочил към нападението. Освен Гакпо той иска да вземе и Савиньо от Манчестър Сити.

Ливърпул може да се раздели с нидерландеца, а липсата на нови попълнения сериозно тревожи феновете на тима. Мърсисайдци още не са намерили заместник на Мохамед Салах, а освен това нямат достатъчно играчи в защита след напускането на Ибрахима Конате и Робъртсън.

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