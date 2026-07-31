Ираола обяви повече за контузията на Джо Гомес и сподели вижданията си за Виртц

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола говори пред медиите по време на предсезонната подготовка на отбора в САЩ.

Мърсисайдци спечелиха първите две от общи трите контроли на американска земя, след като надделяха над Съндърланд в Нешвил миналия уикенд и Рексъм в Ню Йорк в сряда вечер. Ливърпул ще завърши своите мачове в неделя със сблъсък на "Солджър Фийлд" срещу друг отбор от Висшата лига - Лийдс на Илия Груев.

A round-up from Andoni Iraola's latest press conference from our pre-season training base in Chicago ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2026

Ираола предостави актуална информация за състоянието на защитника Джо Гомес, който получи мускулна травма по време на мача със Съндърланд. „Джо има мускулна контузия. Мисля, че беше доста ясно, тъй като той веднага се оплака. Възстановяването му ще зависи от това как се развива, но ще бъде извън терените за няколко седмици“, заяви наставникът пред журналистите.

Запитан за повече подробности колко дълго очаква да бъде без услугите на Гомес, Ираола добави: „Това е мускулна травма, а при тях е трудно да се каже точен ден, но обикновено аз винаги предвиждам около месец.Ако всичко върви много добре, периодът може да е малко по-кратък, ако не – малко по-дълъг. Не е нещо сериозно, нормална мускулна контузия е, но мисля, че ще бъде невъзможно да го имаме на разположение за началото на сезона, защото то не е толкова далеч. Не би трябвало да отсъства много по-дълго“, допълни той.

🗣️ Andoni Iraola on Joe Gomez :



“It's a massive injury. I always say one month, maybe less. But it's impossible to have him for the start of the Premier League season but not so long after that." pic.twitter.com/abgH6r1W2h — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) July 30, 2026

Испанецът наблегна и на проблемите в отбрана, които изпитва Ливърпул. "В момента, както видяхте в тези мачове, сме доста ограничени на позицията централен защитник. Все още нямаме Вирджил ван Дайк. Единствените истински централни защитници, които имаме в момента, са Мор Тала Ндиайе и Ифе [Ндукве], които са на 18 години, току-що пристигнали в клуба, и се справят невероятно добре.

Срещу Рексъм Люк Чеймбърс игра там, той не е централен защитник, но игра наистина много, много добре. Ще трябва да се справяме така, докато не възстановим някои играчи. Мисля, че Жереми Жаке е готов за игра. Ще възстановим Върджил, но съм щастлив, че играейки срещу Съндърланд и срещу Рексъм – добри отбори – с 18-годишни централни защитници, отборът показа самообладание, солидност в защита и това говори много добре за тях".

🗣️ Andoni Iraola on Chicago:



“I was really happy when I found out we were coming here, we spent two weeks here with Bournemouth. It is a nice city with proper facilities. We can go for coffee or for dinner and people are so respectful. It's been very nice." pic.twitter.com/oNKX4l3OXI — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) July 30, 2026

Мениджърът на Ливърпул обясни и колко му е харесал Чикаго и колко полезен е бил тренировъчният лагер в САЩ. "Бях наистина щастлив, когато разбрах, че отново идваме в Чикаго. Бях тук през миналата предсезонна подготовка с Борнемут. Прекарахме две седмици. Мисля, че е хубав град, с подходящи съоръжения, но особено когато имаш малко време, можеш да отидеш до града, да изпиеш кафе, може би веднъж да отидеш на вечеря някъде. Хората също са много уважителни.

Разбирам, че сега отзвукът около Ливърпул не е същият, както когато дойдох миналия сезон, но все пак беше наистина хубаво, много, много хубаво. Надявам се да можем да завършим по подобаващ начин и срещу Лийдс. Няма да ни се налага да пътуваме и за последния мач, защото онзи ден пътуването беше хаотично заради бурята. Мисля, че можем да завършим тези две седмици както трябва".

🗣️ Andoni Iraola on Florian Wirtz:



“Obviously like all the others, but with him especially we need a good version of Florian. We know what he can give us, he suits our game model. I see him in a position behind a striker, we are going to start working with him in that position.… pic.twitter.com/lQ3zRDxVjb — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) July 30, 2026

Ираола коментира и изявите на Флориан Виртц. "Очевидно това важи за всички играчи, честно казано, но специално от Фло имаме нужда от много добра негова версия. Знаем какво може да ни даде. Мисля, че той също е подходящ за нашия модел на игра. Виждам го по-скоро на позицията зад нападателя. Знаем, че с Германия понякога е играл повече вляво.

Но мисля, че ще започнем да работим с него на позицията зад нападателя. Той е доста завършен като играч. Мисля, че ще се опитаме да добавим още неща към това, което вече има, което е много добро, и го видях в първите дни на тренировките в добра психическа форма и се надявам да започне добре и силно".

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