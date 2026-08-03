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Ливърпул е взел решение за бъдещето на Коди Гакпо

  • 3 авг 2026 | 05:57
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Ливърпул е взел решение за бъдещето на Коди Гакпо

Крилото на Ливърпул Коди Гакпо все по-сериозно гледа към изхода на "Анфийлд". В клуба вече му търсят купувач и той може да си тръгне при добра оферта, твърди „ТИЙМтолк“.

Пред Андони Ираола все още има много работа на трансферния пазар. Ливърпул иска да привлече именит нападател, като избраникът е Брадли Баркола (23 г.). Френският футболист на ПСЖ е склонен да премине на „Анфийлд“, но високите изисквания на парижкия клуб, който е поставил цена от 160 милиона евро на своя играч, забавят споразумението.

За да осъществи подобна инвестиция, отборът от „Анфийлд“ трябва да си осигури финансиране чрез продажбата на някой от своите играчи, а името на Коди Гакпо (27 г.) е на масата. Нидерландецът видя как талантът от школата Рио Нгумоха (17 г.) го изпревари по време на предсезонната подготовка. Ако в крайна сметка Брадли Баркола пристигне, игровите минути на Гакпо могат да бъдат значително намалени, тъй като двамата заемат сходна позиция на терена и имат подобен профил. Поради тази причина клубът от Мърсисайд вече обмисля неговата продажба.

Според информациите, Ливърпул е отворен да изслушва оферти за нидерландския нападател. Исканата цена обаче ще бъде висока, тъй като клубът се надява да получи около 80 милиона евро. Същият източник съобщава, че Тотнъм е основният кандидат за подписа му, а самият играч е склонен да се присъедини към „шпорите“, където Роберто де Дзерби би му осигурил титулярно място – нещо, което не му е гарантирано в Ливърпул.

Въпреки че не беше несменяем титуляр в състава на Ливърпул през последните сезони, Гакпо винаги е показвал приемливо представяне. През сезон 2025-2026, в 51 мача, той отбеляза девет гола и направи шест асистенции. Освен това, той се представи силно на Световното първенство, вкарвайки три гола в четири срещи. Неговата загуба би била сериозна, тъй като той може да играе и като централен нападател, въпреки че на тази позиция се очаква Александър Исак да направи крачка напред.

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Снимки: Gettyimages

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