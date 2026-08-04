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  3. 16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

  • 4 авг 2026 | 16:11
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16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

Байерн (Мюнхен) започна успешно азиатското си турне и победи с 2:1 Жежу Юнайтед в приятелски мач, игран на остров Чеджу в Южна Корея. Успехът за баварците дойде след попадения на юношите Фелипе Чавес (12’) и Бастиан Асомо (41’), като именно 16-годишният нападател донесе успеха за тима на Венсан Компани, а всички голове в мача паднаха през първото полувреме. След три дни Байерн ще срещне доста по-силен противник - носителят на Лига Европа Астън Вила, като срещата ще се играе в Хонг Конг.

Любопитното бе, че като титуляр за Байерн се появи Жоао Палиня, на който усилено се търси нов отбор. Сред по-опитните играчи, които стартираха от първата минута, бяха Том Бишоф, Ким Мин-Жае, който играеше на родна земя и бе с капитанската лента, както и Хироки Ито. Атаката на баварците пък бе съставена изцяло от юноши на отбора.

Байерн излезе напред, когато перуанецът Фелипе Чавес се възползва от разбъркване в наказателното поле и  с плътен удар направи безпомощен вратаря на Жежу Жае-Вон Хео - 1:0 за Байерн. Авансът на баварците обаче продължи само три минути, а южнокорейците изравниха след неразбирателство в защитата на германците и у дар отблизо на Чанг-Мин Лий за 1:1.

Байерн пък отново можеше да излезе напред в 40-ата минута, но стражът на Жежу спаси два последователни удара на играчи на германския гранд. Минута по-късно обаче вратарят нямаше какво да направи при красивия и много точен далечен изстрел на 16-годишния юноша на баварците Бастиан Асомо - 2:1 за германските шампиони.

През втората част - около 60-ата минута, в игра се появиха германските национали Йошуа Кимих, Йонатан Та, Натаниъл Браун и Александър Павлович, които се завърнаха от Мондиал 2026, a след това в игра се появиха и Луис Диас, Конрад Лаймер и Йосип Станишич. Втората полувреме предложи доста по-малко интересни ситуации за гол. Най-добрият шанс за баварците се откри в 85-ата минута, когато Станишич изведе по десния фланг младия бразилец Майкон Кардосо, който напредна и стреля, но бе с малко неточен.

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