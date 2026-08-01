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Байерн не може да наддава с Ливърпул за Баркола

  • 1 авг 2026 | 02:34
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Байерн не може да наддава с Ливърпул за Баркола

Германският гранд Байерн (Мюнхен) следи отблизо ситуацията около нападателя на Пари Сен Жермен Брадли Баркола и евентуалното му преминаване в Ливърпул. Според журналиста Кристиан Фалк, мюнхенският клуб проявява интерес към футболиста и вече е направил опит да се свърже с него, за да разбере какви са плановете му за бъдещето.

Фалк обаче посочва, че привличането на Баркола би било твърде скъпо за Байерн през настоящото лято. За разлика от баварците, Ливърпул разполага с необходимите финансови средства, за да осъществи сделката. Различни източници споменават сумата от 100 млн. паунда.

Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола
Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

Байерн би могъл да привлече 23-годишния играч, ако той остане в ПСЖ за още един сезон. Договорът на крилото с парижани е до лятото на 2028 година.

През изминалия сезон Брадли Баркола взе участие в 49 мача във всички турнири с екипа на ПСЖ, в които се отличи с 13 гола и 7 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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