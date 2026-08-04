Семейството на Кевин Кийгън благодари за подкрепата в емоционално изявление и призова за благотворителни дарения

Семейството на Кевин Кийгън изказа своята благодарност за съболезнованията, получени след кончината на английската футболна легенда.

Почина легендарният Кевин Кийгън

Миналия месец Кийгън почина на 75-годишна възраст след битка с рак на стомаха. Той остави след себе си своята съпруга от 51 години, Джийн, и двете им дъщери – Лора Джейн (47 г.) и Сара Мари (43 г.).

Новината за заболяването на легендата на Ливърпул и Нюкасъл беше съобщена през януари, а през юни той разкри, че е в четвърти стадий на рак, което означава, че болестта се е разпространила и в други части на тялото му.

“To honour Kevin’s memory, they feel there would be no more fitting gesture than to give.”



The Keegan family are raising money for The Christie Charity and Football Families for Justice



Supporters can make a donation on the GoFundMe link below



RIP King Kev #NUFC



🔗… pic.twitter.com/uLc0xyyXQa — Newcastle United Supporters’ Club (@NUSCuk) August 3, 2026

След смъртта му семейството на Кийгън беше залято от съболезнования от целия футболен свят, който отдаде почит на легендата.

В изявление, коментиращо огромната подкрепа, благодарното семейство на Кийгън разкри, че е „смаяно“ от всичко. „След опустошителната новина за кончината на Кевин, бихме искали да благодарим на огромния брой хора, които изразиха своите съболезнования и споделиха спомените си за Кевин през последните дни“, написаха от семейството на покойния легендарен футболист, разпространено от Асоциацията на мениджърите в лигата.

Kevin Keegan's family 'truly overwhelmed' as funeral plans confirmed https://t.co/ciIVHNc1nT — Liverpool Echo (@LivEchonews) August 3, 2026

„Като семейство сме наистина смаяни от обема на почитта и сме благодарни за всяка една дума. В следващите седмици ще проведем малко, частно погребение и молим за продължаващо уважение към личното ни пространство, докато преминаваме през този изключително труден период. Подробности за възпоменателна служба, организирана от Нюкасъл Юнайтед, която ще се състои на по-късна дата, ще бъдат съобщени своевременно", добавят те.

Семейството също така помоли, вместо цветя, да бъдат направени дарения за две благотворителни организации, близки до сърцето на двукратния носител на „Златната топка“.

Алън Шиърър, Принц Уилям, Тони Блеър и куп футболни и обществени личности показаха уважението си към легендата Кийгън

Те са създали страница в „GoFundMe", призовавайки за дарения за „Кристи Чарити“, която финансира подобрени услуги, пионерски изследвания и допълнителна подкрепа за пациенти с рак и техните семейства, както и за „Футболни семейства за справедливост“ – благотворителна организация, основана от сина на световния шампион с Англия Ноби Стайлс - Джон, за подпомагане на бивши играчи, страдащи от невродегенеративни заболявания, причинени от играта с глава.

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