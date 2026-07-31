Полузащитник се надява на нов шанс в Ливърпул след неуспешния наем в Астън Вила

Полузащитникът Харви Елиът ще направи всичко възможно, за да се възползва от новата възможност в Ливърпул, след като периодът му под наем в Астън Вила през миналия сезон в Премиър лийг не премина успешно.

23-годишният англичанин прекара цялата кампания като преотстъпен в бирмингамския клуб с опция да бъде закупен, но Вила не се възползва от възможността и така той се върна при "червените" от Мърсисайд. Под ръководството на новия мениджър на Ливърпул - Андони Ираола, Елиът игра в двата мача от предсезонната подготовка до момента и се надява да получи шанс да се докаже отново.

"Аз съм тук и това е като втори шанс, ако искате да го наречете така. Особено с треньора и новия щаб, който дойде, това е нов шанс да се докажа и да им се харесам. Желая на Вила само най-доброто. За жалост, нещата се развиха така, но това е още един начин, по който да се уча. Сега съм тук и се опитвам да затвърдя мястото си в състава", каза Елиът след победата с 1:0 над Рексъм.

“Everyone knows how much I love the club.” ❤️



Harvey Elliott is loving the feeling of representing Liverpool again: — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2026

Английският халф се присъедини към Ливърпул от Фулъм през 2019 година, а през миналия сезон изигра едва 9 мача във всички турнири за Астън Вила, което според него е било едно от най-тежките предизвикателства в живота му. "Това беше много трудно от психическа гледна точка, беше поучително. Това беше възможност за мен да опитам нещо ново, колкото и да не ми се искаше, и не го желая на никой друг играч, защото не е изобщо приятно. Нямам лоши чувства. Сега съм от другата страна на това. Успях да се преборя и да постигна нещо в края на сезона, нов исторически момент за клуба, а да бъда част от него беше още една страхотна ситуация", каза Елиът, който спечели Лига Европа с бирмингамския тим.

Ливърпул, който завърши на петото място във Висшата лига през миналата кампания, започва новия с гостуване срещу Нюкасъл на 23 август.

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Снимки: Gettyimages