Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

Пари Сен Жермен засега удря на камък с привличането на талантливото 21-годишно крило на Аякс Мика Годс, съобщава нидерландското издание "Телеграф".

Според информацията, амстердамци са отхвърлили офертата от близо 45 млн. евро на европейските клубни шампиони за талантливия футболист. Очаква се Аякс да иска за белгиеца минимум 60 млн. евро. Това изискване на нидерландския гранд е подкрепено от факта, че ПСЖ е клуб с огромни финансови възможности, който само през този трансферен прозорец вече е продал играчи за близо 160 млн. евро.

🚨 L’AJAX AMSTERDAM REFUSE L’OFFRE DE 40 M€ + 5 M€ DE BONUS DU PSG POUR MIKA GODTS 🇧🇪 ! ❌



Cruyff exige plus de 60 M€. 🤑



🗞️ @MikeVerweij pic.twitter.com/7lJBVoj2Yr — Actu Foot (@ActuFoot_) August 4, 2026

Иначе французите отдавна са се разбрали за личните условия с Годс, който има принципна договорка за контракт до лятото на 2031 или 2032 г. Засега топката е в полето на победителя в Шампионската лига, като в Амстердам очакват „по-реалистично предложение“.

Младият белгиец направи изключителен минал сезон за Аякс и се превърна в голмайстор на тима със своите 17 попадения в общо 44 мача във всички турнири. Годс се отличи и с впечатляващите 15 асистенции за амстердамци. През новата кампания той вече даде и 2 голови паса при двете убедителни победи на Аякс с по 4:1 над Войводина (Нови Сад) в Лигата на конференциите .

🆕❓ Fin piste pour Mika Godts ? Campos temporise le dossier actuellement, tandis que l’Ajax attend une « offre plus réaliste ».



📩 Lundi, Campos a envoyé une proposition par e-mail portant sur un montant de 40M + 5M€. Refusé par l’Ajax ❌



❓Depuis, plus de nouvelles de Luis… pic.twitter.com/0MQEgXXNgW — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 4, 2026

ПСЖ иначе работи още по трансфера на Манес Аклиуш от Монако, който се смята вече за сигурен, както и по привличането на вратаря на Парма Зион Сузуки. Не е изключено и клубът да вземе и вкаралия победен гол за Испания Феран Торес от Барселона.

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