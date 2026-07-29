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Вила поведе, но допусна обрат и отново загуби в контролите

  • 29 юли 2026 | 06:16
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Вила поведе, но допусна обрат и отново загуби в контролите

Носителят на Лига Европа за миналия сезон Астън Вила допусна втора загуба в предсезонната си подготовка, след като отстъпи с 2:4 от носителя на испанската Купа на краля Реал Сосиедад. Срещата се изигра на стадион “Бескот” в Уолсол, Великобритания.

Джордж Хемингс изведе бирмингамци напред в 14-ата минута, а в 22-рата Карлос Солер изравни.

До почивката резултатът не се промени, а след почивката баските стигнаха до пълен обрат, когато Ори Оскарсон се разписа в 54-ата минута. Преднината на символичните гости обаче не се задържа прекалено дълго и в 56-ата минута Браян Маджо отново направи резултата равен. Специално Маджо реализира своето трето попадение в контролите на носителите на втория по сила европейски клубен турнир.

В средата на полувремето Горка Карера отново даде преднина на испанския тим, вкарвайки гол в 66-ата минута, а в 88-ата Иняки Руперез оформи крайния резултат.

Това бе второ поражение за английския клуб по време на лятната пауза след загубата от португалския първенец Порто с 1:2. “Виланите” обаче имат и една победа, която бе постигната на старта след разгрома над Уолсол с 5:0. Нататък четвъртите в английската Премиър лийг от последната кампания ще изиграят контроли още срещу сборния отбор на звездите на Индонезия (1.8), Патум Юнайтед от Тайланд (4.8), както и срещу германските грандове Байерн Мюнхен (7.8) и Борусия Мьонхенгладбах (15.8). Междувременно бирмингамци ще изиграят и първия си официален мач от новата кампания, който ще представлява среща за Суперкупата на УЕФА срещу носителя на Шампионската лига от последните две години Пари Сен Жермен (12.8).

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