Атлетико загуби Нико Гонсалес за няколко седмици

Крилото на Атлетико Мадрид Николас Гонсалес ще отсъства няколко седмици заради контузия, съобщи „Марка“. 27-годишният аржентинец, който е под наем от Ювентус до края на сезона, напусна терена при победата с 3:0 над Жирона в Ла Лига в неделя. Гонсалес беше заменен от Конър Галахър в 28-ата минута, а англичанинът отбеляза второто попадение за Атлетико.

Според испанските медии, Гонсалес ще се завърне в родната си страна за коледните празници, а през това време ще се възстановява от мускулната травма.

Крпило на Атлетико Мадрид с поредна контузия

От началото на сезона аржентинският национал е титуляр на лявото крило за “дюшекчиите” и е отбелязал един гол в 21 мача във всички турнири.

Атлетико Мадрид заема третата позиция в испанското първенство с 37 точки, на 9 зад лидера Барселона. За „рохибланкос“ предстои гостуване на Реал Сосиедад в Ла Лига на 4 януари и градско дерби на полуфиналите в турнира за Суперкупата на Испания срещу Реал Мадрид.