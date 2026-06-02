Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

Италианският Ювентус проучва възможността да привлече капитана на Атлетико Мадрид Коке. „Бианконерите“ са склонни да направят 34-годишния футболист част от сделка за размяна на играчи, включваща Николас Гонсалес, пише вестник Gazzetta dello Sport.

Плановете на Ювентус за летния трансферен прозорец се объркаха след неуспеха на отбора да се класира за Шампионската лига и сега клубът от Торино ще трябва да продаде някои футболисти, преди да опита да привлече нови попълнения. Сред играчите, които в Ювентус се надяват да продадат през лятото, е именно Николас Гонсалес, който прекара сезон 2025/2026 под наем в Атлетико Мадрид, но предстои да се завърне в италианския тим. Испанският Атлетико иска да задържи Гонсалес, но не и да плати 32-те милиона евро, записани в предишното споразумение за наем на футболиста.

Ювентус се интересува и от още двама играчи - Ким-Мин Жае от Байерн Мюнхен и Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен.

