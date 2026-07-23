Алегри дебютира със загуба начело на Наполи

Дебютът на Масимилиано Алегри начело на Наполи завърши с поражение. "Партенопеите“ загубиха с 1:3 от Арецо в първата си предсезонна контрола.

Алегри заложи на силен състав, включващ Алекс Мерет, Джовани Ди Лоренцо, Амир Рахмани, Франк Ангиса и Расмус Хойлунд, но Арецо се противопостави по впечатляващ начин.

Чери изведе тосканци напред с глава в 11-тата минута, а Джили удвои преднината им малко преди да изтече час игра. Въпреки че Матео Политано върна един гол от дузпа в 60-ата минута, в края на мача Мавули подпечата победата на Арецо.

По-голямото притеснение дойде в заключителните етапи на двубоя, когато Лоренцо Лука беше принудително заменен. От Наполи потвърдиха, че става въпрос за изкълчен десен глезен, като състоянието на нападателя ще бъде оценено в следващите дни. Все още е твърде рано да се определи сериозността на травмата.

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