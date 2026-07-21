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Наполи загуби ключов защитник за два-три месеца

  • 21 юли 2026 | 11:55
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Наполи загуби ключов защитник за два-три месеца

Защитникът на Наполи Алесандро Бонджорно ще се подложи на операция на медиалния менискус в дясното си коляно, съобщиха от клуба. Възстановяването му ще продължи два-три месеца, уточняват италианските медии.

Това означава, че е много възможно централният бранител да пропусне първите десет мача на тима през новия сезон - седем в Серия "А" и три в Шампионската лига. Това е осма контузия за италианския национал, откакто той се присъедини към Наполи през лятото на 2024-та с трансфер от Торино. Въпреки това за два сезона в клуба 27-годишният Бонджорно е записал общо 65 мача, като беше важна фигура в състава на доскорошния наставник на отбора Антонио Конте.

“За съжаление, налага се да остана далеч от терените за известно време. В момента съм разстроен и тъжен, като дълбоко съжалявам. Когато разбрах новината, изпитах голям дискомфорт, но след това разбрах едно нещо: силата на неаполитанците, а аз го знам добре, защото имам баба и дядо от Кампания, е да не се предаваш, когато настъпват трудности. Вместо това трябва да надигнеш глава и да се трудиш още по-усърдно, защото “спокойствието” може да се върне само в главите на тези, които не се предават. А аз няма да се предам. Както казват: “Нощта ще отмине” и аз знам, че това наистина ще отмине. Когато това стане, ще бъда още по-силен и по-мотивиран да давам всичко за тази фланелка. До скоро и винаги форца Наполи!”, написа Бонджорно в Инстаграм.

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Снимки: Gettyimages

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