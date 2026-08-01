Де Лаурентис: Наполи никога не е бил толкова успешен, липсва ми само триумф в ШЛ

Навръх днешната 100-годишнина на Наполи клубният президент Аурелио Де Лаурентис направи равносметка на 22-годишния си престой начело на клуба. Той определи този престой като най-успешния в историята на “партенопеите”, като призна, че му липсва само триумф в Шампионската лига.

“Успяхме да изградим един отбор на Наполи, който никога досега не е бил толкова успешен, с постоянно присъствие в Европа в продължение на 16 сезона. Желанието ми е още 100 години да бъдем на върха на света. Диего Марадона беше велик, неповторим и уникален в историята не само за Наполи, но и за световния футбол. Наполи е синоним на Неапол . много особен град, който е между Рая и Ада. Така че се намираме в постоянно Чистилище, което усетихме само по време на дните ни в Серия С. За нас обаче винаги е било Рай. Моя грешка през всички тези години? Понякога си позволявам да бъда воден от сърцето ми вместо от предприемаческата ми отговорност.

🚨🔵 Il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis parla del sogno Champions in un’intervista alla Rai.



"In 22 anni di calcio ho sempre indovinato quello che sarebbe successo. *Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max #Allegri ce la porterà”. 🏆 pic.twitter.com/kzOJvP3bZL — LaCasaDelloSport (@OfficialXCDS) August 1, 2026

За 22 години във футбола винаги съм предричал какво ще се случи. На моя цикъл му липсва Шампионската лига. Кой знае - може Масимилиано Алегри да ми го донесе. Това винаги ми е било амбиция - трябва да гониш най-високите цели. Особено ако си Наполи - единственият италиански отбор, който е играл в Европа в продължение на 16 последователни сезона. Това бяха 22 успешни години. Единственото, което липсва, за да ги завърши, е триумф в Шампионската лига”, сподели Де Лаурентис в предаването TGR Campania.

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Снимки: Gettyimages