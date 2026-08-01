Де Лаурентис: Наполи никога не е бил толкова успешен, липсва ми само триумф в ШЛ

Навръх днешната 100-годишнина на Наполи клубният президент Аурелио Де Лаурентис направи равносметка на 22-годишния си престой начело на клуба. Той определи този престой като най-успешния в историята на “партенопеите”, като призна, че му липсва само триумф в Шампионската лига.
“Успяхме да изградим един отбор на Наполи, който никога досега не е бил толкова успешен, с постоянно присъствие в Европа в продължение на 16 сезона. Желанието ми е още 100 години да бъдем на върха на света. Диего Марадона беше велик, неповторим и уникален в историята не само за Наполи, но и за световния футбол. Наполи е синоним на Неапол . много особен град, който е между Рая и Ада. Така че се намираме в постоянно Чистилище, което усетихме само по време на дните ни в Серия С. За нас обаче винаги е било Рай. Моя грешка през всички тези години? Понякога си позволявам да бъда воден от сърцето ми вместо от предприемаческата ми отговорност.
За 22 години във футбола винаги съм предричал какво ще се случи. На моя цикъл му липсва Шампионската лига. Кой знае - може Масимилиано Алегри да ми го донесе. Това винаги ми е било амбиция - трябва да гониш най-високите цели. Особено ако си Наполи - единственият италиански отбор, който е играл в Европа в продължение на 16 последователни сезона. Това бяха 22 успешни години. Единственото, което липсва, за да ги завърши, е триумф в Шампионската лига”, сподели Де Лаурентис в предаването TGR Campania.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages