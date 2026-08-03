Компани за азиатското турне на Байерн и излишните в отбора

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори на специална пресконференция в Южна Корея по повод азиатското турне на отбора. Шампионите от Бундеслигата ще играят приятелски мач срещу местния отбор Жежу Юнайтед утре, а след това ще пътуват за Хонконг, където ще се изправят срещу английския Астън Вила.

Байерн пристигна в Южна Корея за началото на азиатското си турне

“Преди всичко, бих искал да благодаря на всички за топлото посрещане, което получихме, откакто пристигнахме на остров Чеджу. Вярвам, че тези пътувания са част от подготовката на повечето отбори – така че е изключително важно да можем да пътуваме, да тренираме и да играем при възможно най-добрите условия. Всички тези условия са изпълнени, така че това ще бъде много положителна част от подготовката ни за сезона с тази група, с различни нива, докато продължаваме да натискаме”, започна Компани.

Kompany on the Asia tour: "The first thing I told the players was: We're arriving now, and it's part of this week to also have to attend promotional and media events. And also play games in another country. But it's preseason; we have to work seriously and professionally, doing… pic.twitter.com/SWkrIeJbNi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 3, 2026

“Това е третият ми предсезонен период тук в Байерн – и всеки е различен. Миналата година беше след Световното клубно първенство, което се усещаше като най-трудната ситуация – но имахме пълния си състав отново заедно, макар и само за много кратко време преди първите мачове. Сега отново е различно; всички се завръщат по различно време, някои идват от рехабилитация и искаме да ги интегрираме постепенно. Това е различен пъзел, който трябва да решим. Но съм сигурен, че ще постигнем необходимата физическа форма за мача. Много сме уверени и най-важното е, че тези, които се завръщат от контузии, могат да се реинтегрират добре.

Първото нещо, което казах на играчите, беше: Пристигаме сега и е част от тази седмица да присъстваме на промоционални и медийни събития. А също и да играем мачове в друга държава. Но това е предсезонна подготовка; трябва да работим сериозно и професионално, правейки всичко, което правим в Мюнхен или където и да е другаде, по същия начин. Трябва да сме фокусирани, това е най-важното”, продължи той.

Vincent Kompany speaking at the press conference ahead of tomorrow's friendly against Jeju SK: "First of all, I'd like to thank everyone for the warm welcome we've received since arriving on Jeju. I believe these trips are part of the preparation for most teams – so it's crucial… pic.twitter.com/27Roi8OuDC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 3, 2026

“Вчера гледах Жежу (б.ред. - срещу Инчон в корейската лига). Интересно ми е да гледам отбори, които имат съвсем различна среда от нашата. Интересувах се от играчите, от идеите, които имат. Вчера не знаех какво да очаквам в корейската лига. Беше цялостен мач; нямаше много фази без контрол.

Ако погледнете фазите на изграждане - условията бяха трудни, теренът не беше идеален, жегата - и въпреки това виждате много чист стил на игра, тактически много стабилен, и двата отбора искат да решават нещата чрез пресиране. Понякога оставят човек зад гърба си за безопасност. Интересно е да се види как и двата отбора се адаптираха към това. Статичните положения изиграха голяма роля; два гола дойдоха от тях. И интензивността беше много висока в продължение на 90 минути в жегата, което ми се стори много интересно. Беше забавно за гледане.“

Байерн иска да разкара Палиня и Боей

Компани похвали Ким Мин-Жае, който също присъства на пресконференцията: “Говорим за конкуренция, която харесвам и е нещо, което лично съм преживял. Играл съм в същите роли като Ким, Упамекано и Та. Най-важното е да докажеш себе си на терена. Трябва да похваля Мин-Жае: начина, по който се представя, начина, по който се справя на терена - и факта, че не говори. Той винаги има правилния отговор във всяка ситуация: неговите изпълнения винаги са били на най-високо ниво за нас.

Kompany on the players who have publicly been told to leave (Palhinha, Boey, Zaragoza): "I think it's a positive thing that the club is communicating clearly with the players. As a former player myself, I would have wanted that. The club has made a clear statement, so we're on… pic.twitter.com/DNkcdZueD8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 3, 2026

Накрая наставникът на Байерн коментира и публичните изявления на спортните директори Макс Еберл и Кристоф Фройнд, че играчи като Жоао Палиня, Браян Сарагоса и Саша Боей не попадат в плановете на клуба и им се търсят отбори: “Мисля, че е положително, че клубът комуникира ясно с играчите. Като бивш играч, бих искал това. Клубът направи ясно изявление, така че сме на едно мнение. Но най-важното е, че се отнасяме с уважение към тях. Ще продължим да работим с тях както обикновено. Когато вземате решения, трябва да ги съобщавате ясно. До края на трансферния прозорец има ясна позиция – и след това ще трябва да видим какво ще се случи, както навсякъде в живота. Но моята работа е да тренирам отбора и да го подготвя за сезона възможно най-добре.“

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Снимки: Gettyimages