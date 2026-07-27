Повечето национали на Байерн от Световното започнаха подготовка

Германските национали на Байерн (Мюнхен), водени от капитана на националния отбор Йошуа Кимих, започнаха предсезонната подготовка с медицински прегледи заедно с други играчи, участвали на Световното първенство в Северна Америка това лято.

След това играчите ще се присъединят към отбора на треньора Венсан Компани на тренировъчен лагер в Бавария, който също започна в понеделник и предшества пътуване до Южна Корея и Хонконг от събота нататък.

Manuel Neuer and Jonathan Tah at the performance tests today [📸 @linner_nicolas @BILD] pic.twitter.com/0Mv2JzSkYc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 27, 2026

Националите от Бундестима Кимих, Мануел Нойер, Александър Павлович, Йонатан Та и Йонас Урбиг се завърнаха в състава на шампиона Байерн почти месец след отпадането на Германия на 1/16 финала от Парагвай на Световното първенство. Новопривлеченият от Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун също се присъедини към новите си съотборници. Други играчи от Мондиала - японецът Хироки Ито, Ким Мин-Жае от Южна Корея, капитанът на Канада Алфонсо Дейвис и тийнейджърът на Сенегал Бара Ндиайе също се завръщат.

18-годишният халф Ндиайе ще получи пълен договор след първоначален наем от Гамбинус Старс Африка и ще заеме мястото на напусналия Леон Горетцка в отбора. Ндиайе е изиграл четири мача от Бундеслигата.

🎥 Das erste öffentliche Training am Tegernsee ⚽



Jetzt 𝙇𝙄𝙑𝙀 dabei sein! 🔴



𝙔𝙤𝙪𝙏𝙪𝙗𝙚: https://t.co/GLnBfpLSfB

𝙏𝙬𝙞𝙩𝙘𝙝: https://t.co/rx9wT7xfZZ pic.twitter.com/2KFwIk9Mcd — FC Bayern München (@FCBayern) July 27, 2026

Конрад Лаймер от Австрия, Луис Диас от Колумбия и хърватинът Йосип Станишич ще се присъединят към отбора за пътуването до Азия от 1 до 8 август.

Капитанът на Англия Хари Кейн и френският дует Майкъл Олисе и Дайо Упамекано ще се завърнат едва след това пътуване, тъй като отборите им стояха на Мондиала до последно и играха помежду си в мача за третото място на Световното първенство преди малко повече от седмица. Същото важи и за германския играч Джамал Мусиала, на когото след Световното първенство беше отстранена метална пластина от глезена.

📸 The first group of World Cup players back for the performance tests today pic.twitter.com/JArtAtlG4r — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 27, 2026

Байерн започва сезона с мача за Суперкупата на Германия срещу Борусия (Дортмунд) на 22 август, а първият им мач от Бундеслигата е шест дни по-късно срещу Щутгарт.

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