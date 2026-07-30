Спортният директор на Байерн за евентуални нови попълнения и ненужните в клуба

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл даде насоки за трансферната политика на баварския гранд през лятото. Той обяви, че едва ли германските шампиони ще привличат повече футболисти и по-скоро ще се съсредоточат в продажбите.

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„Много бързо финализирахме трансферите на Нене Браун и Исмаел Сайбари. Мислех, че беше ясно, че сме приключили с попъленията. Трябваше да се усмихвам на имената, които се свързваха с нас. В тези слухове няма нищо истинско", каза спортният директор при представянето на германския национал Натаниъл Браун.

Max Eberl confirms that Bayern are done with new signings this summer:



"I had a smile every time I read transfer rumours this summer. We closed the transfers of Nene Brown and Ismael Saibari very quickly. I thought it was clear that we were done with incomings. I had to smile… pic.twitter.com/yj5tqQpBo6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 29, 2026

Еберл говори и за ненужните в отбора - халфът Жоао Палиня, крилото Браян Сарагоса и защитникът Саша Боей. „Те нямат бъдеще в Байерн. Ако искат да останат с нас, ще бъде трудно, защото не планираме да ги използваме. Тогава те няма да играят никаква роля в отбора“, каза спортният директор на Байерн.

Палиня прекара сезон 2025/26 под наем в Тотнъм, Сарагоса бе преотстъпен на Рома, а Боей - в Галатасарай.

Max Eberl on sales: "We have three players we are open to letting go. They have no future at Bayern. If they want to stay with us, it will be tough because we are not planning with them. Then they won't play a role. That's the case with Sacha Boey, João Palhinha and Bryan… pic.twitter.com/mKRNZiOte1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 29, 2026

Накрая Еберл говори и за своето бъдеще в Байерн. „Това не е моята задача. Моята задача е да си върша работата. Правя това вече повече от две години: да изградя отбор, който може да донесе успех, с играчи, с които можем да се идентифицираме, да играят футбол, който хората обичат да гледат. Това е моята задача. И след това ще бъде взето решение за мен. Но това не е нашата тема днес.“

Договорът на Еберл с баварците изтича през следващото лято.

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