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Спортният директор на Байерн за евентуални нови попълнения и ненужните в клуба

  • 30 юли 2026 | 13:49
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Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл даде насоки за трансферната политика на баварския гранд през лятото. Той обяви, че едва ли германските шампиони ще привличат повече футболисти и по-скоро ще се съсредоточат в продажбите.

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Много бързо финализирахме трансферите на Нене Браун и Исмаел Сайбари. Мислех, че беше ясно, че сме приключили с попъленията. Трябваше да се усмихвам на имената, които се свързваха с нас. В тези слухове няма нищо истинско", каза спортният директор при представянето на германския национал Натаниъл Браун.

Еберл говори и за ненужните в отбора - халфът Жоао Палиня, крилото Браян Сарагоса и защитникът Саша Боей. „Те нямат бъдеще в Байерн. Ако искат да останат с нас, ще бъде трудно, защото не планираме да ги използваме. Тогава те няма да играят никаква роля в отбора“, каза спортният директор на Байерн.

Палиня прекара сезон 2025/26 под наем в Тотнъм, Сарагоса бе преотстъпен на Рома, а Боей - в Галатасарай.

Накрая Еберл говори и за своето бъдеще в Байерн. „Това не е моята задача. Моята задача е да си върша работата. Правя това вече повече от две години: да изградя отбор, който може да донесе успех, с играчи, с които можем да се идентифицираме, да играят футбол, който хората обичат да гледат. Това е моята задача. И след това ще бъде взето решение за мен. Но това не е нашата тема днес.

Договорът на Еберл с баварците изтича през следващото лято.

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