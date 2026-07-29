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Новото попълнение на Байерн: Знам какво мога и какво не

  • 29 юли 2026 | 19:37
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Новото попълнение на Байерн: Знам какво мога и какво не

Левият защитник Натаниел Браун заяви, че иска да продължи да впечатлява с изявите си и в Байерн Мюнхен, както бе в предишния му отбор Айнтрахт Франкфурт.  "Искам да покажа какво мога. Знам какво мога и какво те", каза Браун при представянето си като ново попълнение на Байерн на старта на предсезонния лагер на тима в баварския град Ротах-Егерн. 

"Треньорът вече ми показа какво правя добре. Говорих много с него. Искам да играя възможно най-много мачове, да помогна на отбора и да печеля трофеи", каза още германският национал.  Браун ще се конкурира с Алфонсо Дейвис за поста ляв защитник. Капитанът на Канада страда от постоянни контузии през последните години, но членът на спортния борд Макс Еберл заяви, че в клуба не смятат да го продават.  Браун направи голямо впечатление в Айнтрахт, което му осигури място в националния тим и той бе сред най-добре представилите се играчи на Световното първенство. Байерн плати 50 милиона евро за правата му, а той подписа договор до 2031 година. 

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Снимки: Gettyimages

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