Байерн спази традицията и попиля Рота

Германският шампион изигра традиционната си лятна контрола срещу аматьорския Рота Егерн и както винаги записа убедителен успех. Този път баварците се наложиха с 15:0, като това бе първи приятелски мач между двата тима от 2024 г., след като през 2025 г. те не направиха проверка.

Този път за селекцията на Венсан Компани по два гола вкараха Арийон Ибрахимович (9', 45'+2'), Фелипе Чавес (10', 13'), Майкон Кардозо (45+3', 50'), Арминдо Зийб (51', 59'), а по веднъж се разписаха Филип Павич (8'), Жоао Палиня (56'), Бара Ндиайе (66'), Бастиан Асомо (67'), Александър Павлович (86'), Йошуа Кимих (88') и Скендер Нурай (90'+3').

До края на предсезонната си подготовка германските шампиони ще играят още с корейския Жежу Юнайтед (4.8), английския Астън Вила (7.8) и срещу сънародниците си от РБ Лайпциг (15.8). Първият официален мач на тима за сезона е срещата за Суперкупата на Германия срещу Борусия Дортмунд (22.8).

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