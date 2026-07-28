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Матеус: Байерн не е станал по-слаб, дори напротив

  • 28 юли 2026 | 07:23
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Матеус: Байерн не е станал по-слаб, дори напротив

Легендата на Байерн (Мюнхен) Мюнхен Лотар Матеус сподели мнението си за състоянието на отбора преди началото на новия сезон, като изрази оптимизъм за бъдещето под ръководството на Венсан Компани.

„Байерн“ не е отслабнал. Дори напротив. Не очаквам някой от ключовите играчи да напусне клуба това лято“, заяви Матеус.

Той коментира и спекулациите около бъдещето на Майкъл Олисе.

„Преди няколко седмици казах, че съм убеден, че Майкъл Олисе ще остане в Байерн. Никога не съм имал опасения или предчувствия, че ще го пуснат да си тръгне. Трябва да се случи нещо наистина мащабно. Но това няма да стане".

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„Отборът може да продължи да работи успешно под ръководството на Венсан Компани. Играчите се познават и си имат доверие“, добави Матеус.

„Смятам, че Байерн отново ще бъде конкурентоспособен в Шампионската лига през следващия сезон, а това означава, че отново ще бъде сред фаворитите в турнира. Не трябва да се страхуват от никого. Разбира се, за постигането на голямата цел – спечелването на трофея, ще им е необходима и от доза късмет", каза световният шампион от 1990 година.

„Във всеки случай, в Бундеслигата Байерн е явният фаворит“, завърши Лотар Матеус.

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Снимки: Gettyimages

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