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Интер удължи договора на свой защитник

  • 29 юли 2026 | 17:18
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Интер удължи договора на свой защитник

От Интер официално обявиха новия договор на защитника Ян Бисек, който е до лятото на 2031 година при заплата от 3 млн. евро на сезон с бонуси.

Германецът пристигна в италианския шампион преди три години от датския Орхус за около 7 млн. евро. Оттогава насам Бисек натрупа 103 мача с 8 гола и 8 асистенции за “нерадзурите”. Също така 25-годишният бранител е спечелил четири трофея с техния екип: две титли в Серия "А", една Купа на Италия и една Суперкупа на Италия.

Според Джанлука Ди Марцио следващият нов договор в клуба ще бъде на 21-годишния нападател Франческо Пио Еспозито. Детайлите по споразумението ще бъдат същите като на Бисек: петгодишен срок и заплата от около 3 млн. евро на сезон плюс бонуси.

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Снимки: Gettyimages

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