Интер удължи договора на свой защитник

От Интер официално обявиха новия договор на защитника Ян Бисек, който е до лятото на 2031 година при заплата от 3 млн. евро на сезон с бонуси.

Германецът пристигна в италианския шампион преди три години от датския Орхус за около 7 млн. евро. Оттогава насам Бисек натрупа 103 мача с 8 гола и 8 асистенции за “нерадзурите”. Също така 25-годишният бранител е спечелил четири трофея с техния екип: две титли в Серия "А", една Купа на Италия и една Суперкупа на Италия.

Il viaggio di Bisseck in nerazzurro continua 🖤💙



👉 https://t.co/e7ejs852Dy pic.twitter.com/kzdnN4TkUz — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 29, 2026

Според Джанлука Ди Марцио следващият нов договор в клуба ще бъде на 21-годишния нападател Франческо Пио Еспозито. Детайлите по споразумението ще бъдат същите като на Бисек: петгодишен срок и заплата от около 3 млн. евро на сезон плюс бонуси.

🔵⚫️🔜 Inter, further steps forward for the renewal of Pio Esposito. Constant dialogues, progress is being made towards the agreement for a contract worth about 3 million per season. #Inter #InterMilan



Source: Di Marzio pic.twitter.com/PP3sEW8iWT — Transfer Daily (@Transfer1_Daily) July 29, 2026

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Снимки: Gettyimages