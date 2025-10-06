Никой в Италия не играе като Интер, впечатлен е Виери

Бившият нападател на Интер Кристиан Виери е въодушевен от представянето на отбора. През уикенда тимът срази Кремонезе с 4:1 и е в серия от пет победи във всички турнири.

Бобо беше гост в предаването „Fuoriclasse“ по DAZN, където коментира настоящата форма на “нерадзурите” под ръководството на новия треньор Кристиан Киву.

“За новите попълнения на Интер давам оценка 9: взеха Мануел Аканжи, който е най-силният защитник на пазара в Европа. Сучич е много силен, Пио Еспозито и Бони са двама много, много добри нападатели. Според мен в клуба свършиха страхотна работа на трансферния пазар”, започна Виери.

“На качеството на играта също давам 9 - продължи той. - Няма друг отбор в Италия, който да играе като Интер: създават изключително много положения, всички играчи бележат голове.”

“На Киву пък давам 8: липсваше онази злоба и агресия, а според мен треньорът трябва да я предаде на състава. Той работи върху това. Не му давам 9, защото после ще кажат, че съм от Интер. На Лаутаро давам 9: той е много силен. Футболистите трябва да бъдат агресивни, зли и да имат желание за победа: ако притежават тези три неща...“

Когато казвах, че имат най-силния състав, ми отвръщаха, че съм бил фен на Интер. Не е като да си променя мнението, ако загубят. За мен това е най-силният състав и не виждам други отбори в Италия, които да играят като Интер: никой не създава положенията, които те създават. След това можеш или да спечелиш, или да не спечелиш скудетото - това е друг въпрос, но потенциалът на Интер е опустошителен, дори и да загуби други мачове и да не спечели титлата. Така го виждам и не си променям мнението. Браво на директорите, тъй като те поеха риск с млад треньор без много опит“, каза още Виери.

Бившият национал на Италия има 123 гола в 190 двубоя за Интер.