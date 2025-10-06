Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Никой в Италия не играе като Интер, впечатлен е Виери

Никой в Италия не играе като Интер, впечатлен е Виери

  • 6 окт 2025 | 13:19
  • 1181
  • 0

Бившият нападател на Интер Кристиан Виери е въодушевен от представянето на отбора. През уикенда тимът срази Кремонезе с 4:1 и е в серия от пет победи във всички турнири.

Бобо беше гост в предаването „Fuoriclasse“ по DAZN, където коментира настоящата форма на “нерадзурите” под ръководството на новия треньор Кристиан Киву.

“За новите попълнения на Интер давам оценка 9: взеха Мануел Аканжи, който е най-силният защитник на пазара в Европа. Сучич е много силен, Пио Еспозито и Бони са двама много, много добри нападатели. Според мен в клуба свършиха страхотна работа на трансферния пазар”, започна Виери.

“На качеството на играта също давам 9 - продължи той. - Няма друг отбор в Италия, който да играе като Интер: създават изключително много положения, всички играчи бележат голове.”

“На Киву пък давам 8: липсваше онази злоба и агресия, а според мен треньорът трябва да я предаде на състава. Той работи върху това. Не му давам 9, защото после ще кажат, че съм от Интер. На Лаутаро давам 9: той е много силен. Футболистите трябва да бъдат агресивни, зли и да имат желание за победа: ако притежават тези три неща...“

Когато казвах, че имат най-силния състав, ми отвръщаха, че съм бил фен на Интер. Не е като да си променя мнението, ако загубят. За мен това е най-силният състав и не виждам други отбори в Италия, които да играят като Интер: никой не създава положенията, които те създават. След това можеш или да спечелиш, или да не спечелиш скудетото - това е друг въпрос, но потенциалът на Интер е опустошителен, дори и да загуби други мачове и да не спечели титлата. Така го виждам и не си променям мнението. Браво на директорите, тъй като те поеха риск с млад треньор без много опит“, каза още Виери.

Бившият национал на Италия има 123 гола в 190 двубоя за Интер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

  • 6 окт 2025 | 09:56
  • 1839
  • 2
Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

  • 6 окт 2025 | 09:48
  • 3594
  • 1
Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

  • 6 окт 2025 | 09:20
  • 2192
  • 2
Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

  • 6 окт 2025 | 09:15
  • 4000
  • 0
Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

  • 6 окт 2025 | 08:57
  • 1725
  • 0
Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

  • 6 окт 2025 | 07:37
  • 1642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 11241
  • 7
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 15406
  • 17
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 10632
  • 58
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 179836
  • 540
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 31657
  • 7
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 7711
  • 2