Отборът на Антов привлече халф от Интер

Новакът в Серия "А" Монца, в който играе българският защитник Валентин Антов, се похвали с привличането на халфа Ебенизър Акинсанмиро.

21-годишният играч пристигна под наем, но със задължителна опция за закупуване в размер на 7,5 млн. евро при изпълнението на определени условия, както и 15% от парите при следваща продажба. За три години в Интер Акинсанмиро изигра само един официален мач за първия състав на клуба. През сезон 2023/24 той беше преотстъпен в Сампдория, а през миналата кампания - в Пиза, където през пролетта игра с друг роден бранител - Росен Божинов. С екипа на “кулите” полузащитникът записа общо 25 двубоя. Освен това той беше част от състава на Нигерия за Купата на африканските нации, като записа дебют с националната фланелка в края на миналия декември.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google