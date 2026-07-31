Интер обяви Джон Стоунс

Английският национал Джон Стоунс официално премина в италианския шампион Интер, подписвайки договор за две години. Новината беше потвърдена от клуба от Милано, който привлича бранителя като свободен агент.

Договорът на Стоунс с Манчестър Сити изтече това лято, слагайки край на десетгодишния му престой при „гражданите“. Той напусна клуба без трансферна сума, което предизвика интереса на редица европейски отбори.

Привлечен от Евертън през 2016 г. за 47,5 милиона паунда, Стоунс изигра 295 мача за Манчестър Сити. С тима той спечели шест титли във Висшата лига, три Купи на Англия и веднъж триумфира в Шампионската лига.

Във видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как защитникът пристига в Милано и споделя вълнението си.



„Радвам се, че съм тук. Благодаря ви, момчета, сигурен съм, че скоро ще се видим. Много ви благодаря“, каза той.

La prima intervista di John Stones in nerazzurro 🎙️



Video completo 👉 https://t.co/RYPdnZrBxv pic.twitter.com/fm3GHwYoLS — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026

Това е първият трансфер на Стоунс извън Англия. Така той се присъединява към нарастващия брой английски футболисти, които играят в чужбина, сред които са звездите от Световното първенство Джуд Белингам (Реал Мадрид) и Хари Кейн (Байерн Мюнхен). Стоунс е вторият защитник, който преминава от „Етихад“ на „Сан Сиро“ това лято, след като Мануел Аканжи също осъществи постоянен трансфер в Интер.

„След 32 години в Англия Джон Стоунс е готов за нова глава в Милано, Италия. Нова среда, ново първенство и ново предизвикателство, подкрепени от целия опит, който е натрупал през кариерата си. За първи път той вече няма да носи само синьо, а черно и синьо. От зелените терени на Барнзли до терена на „Сан Сиро“, след като написа история в Манчестър, Джон Стоунс е готов за следващата си глава в Интер“, гласи официалното съобщение на италианския клуб.

Finalmente a casa.

Date il benvenuto al nuovo interista 🖤💙



👉 https://t.co/HsOAaHYMDB pic.twitter.com/almSKlSLu7 — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026

През последния сезон обаче Стоунс започна като титуляр в едва девет мача за Манчестър Сити, поради което напускането му беше очаквано.

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