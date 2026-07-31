Киву: Специално е да играем срещу Сити, Стоунс вдига нивото на защитата ни

Наставникът на Интер Кристиан Киву изрази задоволство от възможността отборът му да изиграе приятелска среща с Манчестър Сити. Той също така похвали новодошлия бранител Джон Стоунс, който доското беше част именно от английския тим.

Интер обяви Джон Стоунс

“Присъединяваме се към спортния свят, предавайки нашите съболезнования към семейството на Франко Барези. Всички тези, които обичат футбола, загубиха голяма спортна икона”, започна пресконференцията си Киву, след което говори за утрешната контрола в Хонг Конг. “Определено е удоволствие да бъдем тук, на това фантастично място. Намираме се в процес на подготовка за новия сезон, но за нас е специално да имаме възможността да играем тук срещу страхотен отбор като Манчестър Сити. Въпреки че и двата тима не са 100% във форма, убеден съм, че всички ще оценят нивото, което ще се опитаме да постигнем на терена”, коментира румънският специалист.

Cristian Chivu hails Franco Baresi and backs John Stones to raise Inter’s defence



Cristian Chivu paid a heartfelt tribute to the legendary Franco Baresi ahead of Inter Milan’s pre-season clash with Manchester City in Hong Kong, underscoring the profoundhttps://t.co/J3F2XuRGug pic.twitter.com/JQFUggDV48 — M Sports (@MSports_all) July 31, 2026

Той също така говори за състоянието на своя състав и за новото попълнение Стоунс. “Отборът се справя добре, след като тренирахме в Германия. Разбира се, все още не сме 100% физически, но това е нормално на този етап от подготовката. Ето защо ще дадем всичко от себе си, влагайки целия възможен интензитет на терена. Доволен съм от пристигането на Стоунс. Той е важен играч по отношение на качество, характер и харизма, като ще вдигне нивото на нащата защита. В момента се наслаждаваме на тези, които са с нас, чакайки завръщането на играчите, които все още са във ваканция след Световното първенство. Все още има един месец от трансферния прозорец. Тимът е конкурентоспособен, но винаги се нуждаем от топ играчи, които могат да ни дадат скок в качеството и да ни помогнат в преследването на клубните амбиции”, добави Киву.

🎙️ Cristian Chivu on signing John Stones:



“I’m happy we signed him. He’s important for his quality, personality and charisma. The team is competitive, but there is always a need for important players, who increase the quality and allow you to remain in line with the ambitions of… pic.twitter.com/kz5JDA1KPs — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) July 31, 2026

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Снимки: Gettyimages