В Тотнъм са пределно мобилизирани след големите харчове: Ще бъде различно от миналия сезон

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен смята, че рекордните трансферни разходи сочат към "нова амбиция" след втория пореден сезон, в който тимът завърши на 17-ото място във Висшата лига на Англия. Под ръководството на Роберто де Дзерби, който беше назначен в края на март и спаси отбора от изпадане, "шпорите" са похарчили 237 милиона паунда (277 милиона евро) за нови футболисти. "Много е хубаво, че клубът прави някои промени. Вижда се, че има нова амбиция. Това е нещо, което е много важно за играчите, които са тук отдавна. Миналият сезон беше стресиращ, недопустим от наша страна, така че да оставим това зад гърба си и да започнем новия сезон е много важно", каза Мики ван де Вен пред BBC.

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Нидерландският бранител очаква лондончани да играят по-добре под ръководството на италианския наставник и с помощта на новите попълнения, както и сериозната предсезонна подготовка. "Ще бъде различно в сравнение с мениджъра, който имахме през миналия сезон. Ще играем повече с топката, ще бъде по-важно ние да разиграваме. Също така мисля, че ще бъде по-приятно за гледане, защото ще играем по-офанзивен футбол. Можете да видите, че Де Дзерби донесе много страст в групата ни, много помогна за психиката ни и за увереността на терена. Това е нещо, от което се нуждаехме, защото всички бяхме паднали духом. Той носи много добра енергия и още от сега имахме време да въведем неговия футбол в отбора. Това е много приятно", добави Ван де Вен.

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В началото на месеца Тотнъм счупи трансферния си рекорд два пъти в рамките на два дни, привличайки полузащитника Матеуш Фернандеш от Уест Хям за 85 милион паунда, а веднага след него и халфа Сандро Тонали от Нюкасъл за 100 милиона. Съотборникът в националния отбор на Нидерландия на Ван де Вен - Ян Пол ван Хеке, пък пристигна от Брайтън за 52 милиона, докато безплатните трансфери на защитниците Маркос Сенеси и Анди Робъртсън, както и на вратаря Мартин Дубравка, ще донесат необходимия опит в състава на "шпорите".



"Чувството в отбора е много добро, ако трябва да бъда честен. Наистина се наслаждавам на работата с Де Дзерби. Това правим досега през предсезонната подготовка, а момчетата, които пристигат, също са невероятни. Те паснаха чудесно в групата", каза още нидерландецът. В двата си мача до момента Тотнъм победи третодивизионния Милтън Кийнс Донс с 1:0 и новозеландския Окланд с 2:0 в приятелски мачове, а до началото на сезона предстоят контроли срещу австралийския Сидни, градския съперник Челси, испанския Хетафе и германския Хофенхайм.

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Снимки: Gettyimages