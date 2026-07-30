Де Дзерби разкри, че Тотнъм подготвя нова “бомба” на трансферния пазар

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби разкри, че клубът подготвя нов голям трансфер. “Шпорите” вече дадоха над 230 милиона лири за лятна селекция, а сред новите им придобивки са Сандро Тонали и Матеуш Фернандеш.

“Трансферният пазар със сигурност не е приключил. Ние сме завършили 60 процента от проекта ни на трансферния пазар. Сега имаме друга бомба”, заяви Де Дзерби. Италианецът потвърди, че следващото попълнение ще е атакуващ футболист, а на въпрос дали сделката е близо, той каза: “Надявам се, но не е завършен”.

Tottenham Hotspur are working on “another bomba” transfer, according to head coach Roberto De Zerbi, who says he is “like a shark” when he wants a player in the transfer market.



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Де Дзерби сподели, че ще уважи желанието на Кристиан Ромеро да напусне клуба: “Ромеро беше невероятен с мен. Топ. По отношение на поведение, уважение. Той страда, когато не игра в последния мач. Не е вярно, че е искал да замине за Аржентина, за да се подготвя за Световното първенство. След полуфинала срещу Англия си разменихме съобщения, но не съм се обаждал, за да го убеждавам да остане. Уважавам това, което ми каза. Както и за Викарио, както и за всеки играч. Ромеро е един от най-добрите централни защитници в света, но ще уважа желанието на играчите”.

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