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Галатасарай и Рен сътвориха шоу в контрола

  • 2 авг 2026 | 23:21
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Галатасарай и Рен сътвориха шоу в контрола

Турският гранд Галатасарай и френският Рен сътвориха истинско голово шоу в приятелска среща, завършила при зрелищното 3:3. Домакините в Истанбул на два пъти повеждаха в резултата, но накрая трябваше да се спасяват от поражение с дузпа в добавеното време на мача.

Срещата започна отлично за турците, които наложиха агресивно темпо. Логичното се случи в 18-ата минута, когато новото звездно попълнение Габриел Сара центрира прецизно от корнер, а Виктор Осимен се извиси над всички и с мощен удар с глава разтресе мрежата за 1:0.

Французите обаче бързо охладиха ентусиазма на трибуните. В 27-ата минута нападателят на гостите Естебан Льопол забеляза, че вратарят Угюрчан Чакър е излязъл неразчетено напред, и с изключително красив удар от границата на наказателното поле изравни за 1:1.

Второто полувреме започна с нов силен натиск на домакините. Само четири минути след подновяването на играта Габриел Сара се оказа на правилната позиция при една отбита от френската отбрана топка и с прецизен шут в десния ъгъл отново изведе Галатасарай напред.

Тогава обаче настъпи златният час за Естебан Льопол. В 58-ата минута той засече с глава остро центриране отляво, за да изравни за 2:2, а само три минути по-късно хвърли стадиона в шок. Рен спечели дузпа, Льопол застана зад бялата точка и хладнокръвно оформи своя хеттрик, носейки пълния обрат за 2:3.

Когато мачът изглеждаше загубен за турския шампион, драмата достигна своя връх. В четвъртата минута на добавеното време съдията отсъди спорна дузпа за домакините след падане на Осимен в пеналта. Баръш Алпер Йълмаз пое отговорността и с безкомпромисен удар под гредата фиксира крайното 3:3, спасявайки отбора си от поредно лятно разочарование.

За Галатасарай това беше важен тест след колебливите игри в Австрия, като за хората на Окан Бурук предстои последна генерална репетиция преди сезона – домакинство на испанския Виляреал на 8 август.

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