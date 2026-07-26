Ираола: Имаме доста неща за оправяне

Ливърпул спечели първата си контрола под ръководството на Андони Ираола с 4:2 срещу Съндърланд. Срещата обаче започна по възможно най-лошия начин за испанския наставник. Джо Гомес, който стартира в центъра на защитата и като капитан, се контузи още в осмата минута.

“Вероятно най-лошите новини още в началото с контузия на Джо. Бяхме щастливи, защото тренировките минаха без да загубим играчи и за нещастие загубихме Джо”, заяви Ираола след двубоя. В първата проверка той не разчиташе на новото попълнение Жереми Жаке, който е един от другите централни защитници, като треньорът обясни: “С Жереми решихме да подходим по-леко към него. Той не е играл от доста месеци. Тренира добре, вероятно ще играе в последния мач от турнето”.

В отсъствието на Вирджил ван Дайк, който получи по-дълга почивка след участието си с Нидерландия на Световното първенство, до 68-ата минута Ливърпул игра с двама тийнейджъри в центъра на защитата - 18-годишните Мор Тала Н’диайе и Ифеаний Ндукве. Другият централен бранител, на когото се очаква да се разчита този сезон - 19-годишният Джовани Леони, все още тренира индивидуално, след като се възстанови от тежка контузия в коляното.

Ливърпул със зрелищна победа в дебюта на Ираола

Ираола коментира и представянето на отбора в първата контрола: “Бяха две различни полувремена. Балансирахме двата отбора и се видя разликата. Имаме много неща да коригираме, но това е първият ден”.

Испанският специалист ще може да разчита на някои от основните си играчи, които бяха на Мондиал 2026, в близките дни. “Алекс (Исак), Фло (Виртц) и Райън (Гравенберх) вече са в Чикаго. Чакат ни там. Те ще започнат тренировки от утре с нас и ще участват в следващите два мача. Надявам се да ги използвам пълноценно. Ще се подобряваме бавно и ще коригираме нещата, които не се получиха днес”, заяви Ираола.

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Снимки: Imago