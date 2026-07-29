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  3. Луис Диас няма намерение да ходи в Саудитска Арабия

Луис Диас няма намерение да ходи в Саудитска Арабия

  • 29 юли 2026 | 11:35
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Луис Диас няма намерение да ходи в Саудитска Арабия

Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас няма никакво намерение да преминава в клуб от Саудитска Арабия. Баварците пък нямат желание да се разделят с него. Колумбиецът иска да остане на "Алианц Арена" и да се опита да спечели още трофеи с клуба.

Ал-Хилал има интерес към футболиста и е приготвил 70 милиона евро за него. Клубът се опита да го привлече и миналото лято, когато му предложи заплата от 22.5 милиона евро на сезон.

"Не сме получавали телефонни обаждания или нещо друго за Диас. Бихме били глупави да се разделяме с него, имаме толкова добър отбор", бе коментарът на изпълнителния директор на Байерн Ян-Кристиан Дреесен.

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Снимки: Imago

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