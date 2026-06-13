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Късметлийската пижама на Кукурея, с която ще преследва световната титла

  • 13 юни 2026 | 14:16
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Испанският национал Марк Кукурея вече обеща да си татуира лика на селекционера Луис де ла Фуенте при триумф на тима с титлата на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Защитникът на Челси също така разкри какъв специален талисман е донесъл със себе си от родината си.

“Взех си за пижама фланелката на жена ми, която беше с мен по време на Европейското първенство. Сложих я в куфара, за да видя дали ще ми донесе същия късмет“, сподели Кукурея в интервю за “Марка”.

“Освен това имам ключодържатели, които децата ми направиха за мен”, добави той.

Юношата на Барселона говори и за цялостното си вълнение преди своя дебют на световни финали:

“Очаквах този момент с огромно нетърпение. Много е трудно да попаднеш на световно първенство. Всички мои съотборници, които са играли, са ми казвали, че няма нищо по-велико от това и сега аз имам тази възможност. Много съм щастлив и най-вече нямам търпение да започне. Опитвам се да живея ден за ден и да се наслаждавам на всичко. Когато пристигнахме в Чатануга и видяхме хотела, персонализиран за нас, и стаите ни, си спомням, че станах малко нервен. Почувствах онова гъделичкане и мисля, че това е много хубаво усещане. Ще бъде нещо подобно, въпреки че докато не си там, не знаеш как да го обясниш.”

“Когато имаме време, играем на Нинтендо помежду си. Вчера ходихме и да играем голф. Дават ни разрешение да излизаме и за момента не ни се струва дълго. Често се заглеждам и по видеа в Тик Ток - даже повече от необходимото време.”

“Аз бях тук в САЩ и през миналото лято (с Челси за Световното клубно първенство - бел.ред.). Изпитах жегата, пътуванията и всичко, което предполага едно състезание в тази страна. В този аспект съм свикнал. Би било много хубаво да се върна на онзи стадион. Спомням си, че е впечатляващ. Казах на съотборниците си, че това, което преживяваме тук, не е нищо в сравнение с това, което предстои. Не знам дали е защото този град не е от най-горещите, но си спомням, че ми беше изключително горещо. Освен това на някои стадиони въздухът циркулира по-малко и усещането за топлина се засилва. Сложно е, но малко по малко ще свикнем. Имаме късмета, че първите два мача ще бъдат на покрити стадиони и това също ще ни помогне”, завърши Кукурея.

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