Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

Звездата на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс беше придружен от специален гост по време на последното си занимание – неговото куче, американско були на име Ант-младши.

От клуба споделиха видео в социалните мрежи, на което се вижда как домашният любимец на гарда наблюдава внимателно тренировката на своя стопанин.

Кучето се радва на собствена популярност, като има акаунти в социалните мрежи. През 2023 г. Тимбъруулвс дори организираха специална промоция, раздавайки на феновете в залата фигурки на Едуардс и неговия четириног приятел.

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Снимки: Gettyimages