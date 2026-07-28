Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

Италианският клуб Виртус Болоня подсили състава си с бившия играч от НБА Уендъл Мур. Клубът официално обяви привличането на 24-годишния американски гард, който подписа едногодишен договор.

Мур, висок 196 см, ще направи своя дебют в европейския баскетбол, след като досега се е състезавал единствено в САЩ. Той беше избран под номер 26 в драфта на НБА през 2022 г. след успешна кариера в колежанския отбор на университета Дюк.

В професионалната си кариера до момента Мур е играл за отборите на Минесота, Детройт и Шарлът, като е съчетавал участията си в НБА с мачове в G-лигата. За четири сезона той е записал общо 96 мача в редовния сезон на най-силното баскетболно първенство в света.

𝐖𝐄𝐍𝐃𝐄𝐋𝐋 𝐌𝐎𝐎𝐑𝐄 𝐉𝐑.

𝐴 𝑛𝑒𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟.

Benvenuto in ⚪️⚫️ pic.twitter.com/gtD6UjCQbX — Virtus Bologna (@VirtusBo) July 28, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google