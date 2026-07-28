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Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

  • 28 юли 2026 | 16:27
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Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

Италианският клуб Виртус Болоня подсили състава си с бившия играч от НБА Уендъл Мур. Клубът официално обяви привличането на 24-годишния американски гард, който подписа едногодишен договор.

Мур, висок 196 см, ще направи своя дебют в европейския баскетбол, след като досега се е състезавал единствено в САЩ. Той беше избран под номер 26 в драфта на НБА през 2022 г. след успешна кариера в колежанския отбор на университета Дюк.

В професионалната си кариера до момента Мур е играл за отборите на Минесота, Детройт и Шарлът, като е съчетавал участията си в НБА с мачове в G-лигата. За четири сезона той е записал общо 96 мача в редовния сезон на най-силното баскетболно първенство в света.

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