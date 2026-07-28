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Партизан подписа с американско тежко крило

  • 28 юли 2026 | 15:52
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Партизан подписа с американско тежко крило

Сръбският гранд Партизан официално обяви привличането на американското тежко крило Дерик Уилис. 30-годишният баскетболист, висок 205 сантиметра, е шестото ново попълнение за белградския клуб през това лято.

През изминалия сезон Уилис беше част от френския Париж, а преди това натрупа сериозен европейски опит с двегодишен престой в Анадолу Ефес. В кариерата си е играл още за отборите на Венеция, Ховентут, Бриндизи, Улм и Гьотинген.

В рамките на сезон 2025/26 в Евролигата американецът записа 28 мача, в които постигна средни показатели от 5,8 точки, 3,9 борби и 1,2 асистенции, като демонстрира и солидна стрелба от далечно разстояние с 37% успеваемост от зоната за три точки.

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Снимки: Imago

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