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Берое се подсили с националка

  • 28 юли 2026 | 12:25
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Берое се подсили с националка

Женският Берое привлече националната състезателка Виолета Григорова. Това съобщиха от клуба на своята официална страница във Фейсбук.

"Добре дошла, Вили! Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи със зелено-белия екип!", написаха от управата на тима при представянето.

24-годишната баскетболистка идва в Стара Загора след три сезона в Рилски спортист. Преди това е играла още за Славия и Септември 97. Виолета Григорова е преминала през всички национални гарнитури, а вече е част и от женския тим на България.

Това е второ ново попълнение за старозагорки след привличането на американката Бри Гънелс. От Берое събщиха, че договорите на Деана Стояновска и Гергана Маданкова са удължени и те ще бъдат част от състава и през новия сезон.

Преди дни от клуба обявиха Николай Господинов за нов треньор на отбора.

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