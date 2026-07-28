Берое се подсили с националка

Женският Берое привлече националната състезателка Виолета Григорова. Това съобщиха от клуба на своята официална страница във Фейсбук.
"Добре дошла, Вили! Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи със зелено-белия екип!", написаха от управата на тима при представянето.
24-годишната баскетболистка идва в Стара Загора след три сезона в Рилски спортист. Преди това е играла още за Славия и Септември 97. Виолета Григорова е преминала през всички национални гарнитури, а вече е част и от женския тим на България.
Това е второ ново попълнение за старозагорки след привличането на американката Бри Гънелс. От Берое събщиха, че договорите на Деана Стояновска и Гергана Маданкова са удължени и те ще бъдат част от състава и през новия сезон.
Преди дни от клуба обявиха Николай Господинов за нов треньор на отбора.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google