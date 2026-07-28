Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

  • 28 юли 2026 | 15:01
  • 1020
  • 0
Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Една от големите звезди на световния баскетбол Никола Йокич имаше сериозен повод за радост по време на традиционния фестивал "Дужиянца" в Суботица, след като кон от неговата конюшня "Дрийм Кечър" триумфира в най-важната надпревара за деня.

Най-добрият баскетболист на планетата проследи състезанията по надбягване с двуколки заедно с брат си Неманя, като обърна специално внимание на представянето на своя кон, управляван от Влада Прибич.

Йокич изчака старта край пистата с бира в ръка, а след финала имаше възможността да отпразнува поредния успех за своята конюшня.

Любовта на трикратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА към конете е добре известна. Той традиционно използва свободното си време през лятото, за да посещава хиподруми в Сърбия и региона.

Йокич се върна към любимото си занимание
Йокич се върна към любимото си занимание

След победите на неговите коне в Сомбор и участието в Ада, Йокич получи нов повод за задоволство и в Суботица. Там неговият кон, воден от Влада Прибич, пресече пръв финалната линия.

Сръбският ас не скри вълнението си от победата и посрещна щастлив церемонията по награждаването, заменяйки бирата с шампанско и държейки децата си в ръце.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

Кристиано Роналдо атакува Холивуд

Кристиано Роналдо атакува Холивуд

  • 28 юли 2026 | 04:58
  • 5803
  • 19
Джими Бътлър се раздели с плитките си и показа нова визия

Джими Бътлър се раздели с плитките си и показа нова визия

  • 27 юли 2026 | 20:29
  • 2727
  • 0
Сръбски национал предложи брак на капитана на женския отбор на Франция: Едно пътуване с трамвай промени живота ми!

Сръбски национал предложи брак на капитана на женския отбор на Франция: Едно пътуване с трамвай промени живота ми!

  • 26 юли 2026 | 16:06
  • 9270
  • 12
Илия Петков с романтично предложения за брак

Илия Петков с романтично предложения за брак

  • 26 юли 2026 | 09:23
  • 10586
  • 20
Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)

Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)

  • 25 юли 2026 | 15:35
  • 14132
  • 8
Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

  • 23 юли 2026 | 12:06
  • 2068
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 4655
  • 9
ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 23372
  • 27
Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 14501
  • 41
ЦСКА 1948 в здрав сблъсък със Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 в здрав сблъсък със Спартак (Търнава)

  • 28 юли 2026 | 13:00
  • 2116
  • 4
Манчини е близо до завръщане начело на Италия, друга голяма фигура се очаква да замести Малдини

Манчини е близо до завръщане начело на Италия, друга голяма фигура се очаква да замести Малдини

  • 28 юли 2026 | 15:27
  • 2744
  • 0
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 9020
  • 10