Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Една от големите звезди на световния баскетбол Никола Йокич имаше сериозен повод за радост по време на традиционния фестивал "Дужиянца" в Суботица, след като кон от неговата конюшня "Дрийм Кечър" триумфира в най-важната надпревара за деня.

Най-добрият баскетболист на планетата проследи състезанията по надбягване с двуколки заедно с брат си Неманя, като обърна специално внимание на представянето на своя кон, управляван от Влада Прибич.

Nikola Jokić ponovo je na svom omiljenom mestu za opuštanje, na hipodromu...

Sa bratom Nemanjom došao je u Suboticu na Dužijancu kako bi gledli konjske trke u kojima učestvuju i grla iz njegove ergele Drim kečer.

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foto/Arena sport pic.twitter.com/s3u11sJbHA — Biljana Lukić (@LukicBixilux) July 26, 2026

Йокич изчака старта край пистата с бира в ръка, а след финала имаше възможността да отпразнува поредния успех за своята конюшня.

Любовта на трикратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА към конете е добре известна. Той традиционно използва свободното си време през лятото, за да посещава хиподруми в Сърбия и региона.

Йокич се върна към любимото си занимание

След победите на неговите коне в Сомбор и участието в Ада, Йокич получи нов повод за задоволство и в Суботица. Там неговият кон, воден от Влада Прибич, пресече пръв финалната линия.

Сръбският ас не скри вълнението си от победата и посрещна щастлив церемонията по награждаването, заменяйки бирата с шампанско и държейки децата си в ръце.

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Снимки: Gettyimages