Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Една от големите звезди на световния баскетбол Никола Йокич имаше сериозен повод за радост по време на традиционния фестивал "Дужиянца" в Суботица, след като кон от неговата конюшня "Дрийм Кечър" триумфира в най-важната надпревара за деня.
Най-добрият баскетболист на планетата проследи състезанията по надбягване с двуколки заедно с брат си Неманя, като обърна специално внимание на представянето на своя кон, управляван от Влада Прибич.
Йокич изчака старта край пистата с бира в ръка, а след финала имаше възможността да отпразнува поредния успех за своята конюшня.
Любовта на трикратния носител на наградата за най-полезен играч в НБА към конете е добре известна. Той традиционно използва свободното си време през лятото, за да посещава хиподруми в Сърбия и региона.
Йокич се върна към любимото си занимание
След победите на неговите коне в Сомбор и участието в Ада, Йокич получи нов повод за задоволство и в Суботица. Там неговият кон, воден от Влада Прибич, пресече пръв финалната линия.
Сръбският ас не скри вълнението си от победата и посрещна щастлив церемонията по награждаването, заменяйки бирата с шампанско и държейки децата си в ръце.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages