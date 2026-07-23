Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

Спекулациите около бъдещето на ЛеБрон Джеймс в НБА се разгоряха с нова сила, след като Маями Хийт по невнимание публикува в YouTube пряко предаване със заглавие „Пресконференция за представянето на ЛеБрон Джеймс“. Видеото остана онлайн само за кратко, преди да бъде изтрито, но това бе достатъчно, за да предизвика буря от реакции сред фенове и медии.

Появата на стрийма моментално породи слухове, че 41-годишната суперзвезда е взел решение да се завърне в Маями. От клуба обаче категорично отрекоха подобно нещо.

Рич Пол с коментар за предстоящото решение на ЛеБрон Джеймс

Според информация на Шамс Чарания от ESPN, видеото е било публикувано погрешка от служител на отдела за дигитални и социални медии по време на подготовка на предварителни материали, които са били създадени за различни възможни сценарии около избора на Джеймс.

Представител на Хийт е потвърдил пред Чарания, че линкът е бил качен неволно и е свален веднага след установяването на грешката.

It seems like the Miami Heat have already FIRED the person responsible for leaking the LeBron James press conference on YouTube ￼



They wasted NO TIME posting up a new role on their LinkedIn ￼ pic.twitter.com/GLdMqorMNP — Basketball Forever (@bballforever_) July 22, 2026

Инцидентът обаче изглежда е имал последствия. Малко след случилото се Маями публикува обява за свободна позиция в екипа си.

Засега ЛеБрон Джеймс не е обявил окончателното си решение за следващия сезон. Според ESPN сред основните кандидати за подписа му остават Кливланд Кавалиърс, Филаделфия 76ърс и Маями Хийт, а Голдън Стейт Уориърс също продължават да бъдат сочени като възможна дестинация за един от най-великите баскетболисти в историята на НБА.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages