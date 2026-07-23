Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

  • 23 юли 2026 | 12:23
  • 381
  • 0
Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

Спекулациите около бъдещето на ЛеБрон Джеймс в НБА се разгоряха с нова сила, след като Маями Хийт по невнимание публикува в YouTube пряко предаване със заглавие „Пресконференция за представянето на ЛеБрон Джеймс“. Видеото остана онлайн само за кратко, преди да бъде изтрито, но това бе достатъчно, за да предизвика буря от реакции сред фенове и медии.

Появата на стрийма моментално породи слухове, че 41-годишната суперзвезда е взел решение да се завърне в Маями. От клуба обаче категорично отрекоха подобно нещо.

Рич Пол с коментар за предстоящото решение на ЛеБрон Джеймс
Рич Пол с коментар за предстоящото решение на ЛеБрон Джеймс

Според информация на Шамс Чарания от ESPN, видеото е било публикувано погрешка от служител на отдела за дигитални и социални медии по време на подготовка на предварителни материали, които са били създадени за различни възможни сценарии около избора на Джеймс.

Представител на Хийт е потвърдил пред Чарания, че линкът е бил качен неволно и е свален веднага след установяването на грешката.

Инцидентът обаче изглежда е имал последствия. Малко след случилото се Маями публикува обява за свободна позиция в екипа си.

Засега ЛеБрон Джеймс не е обявил окончателното си решение за следващия сезон. Според ESPN сред основните кандидати за подписа му остават Кливланд Кавалиърс, Филаделфия 76ърс и Маями Хийт, а Голдън Стейт Уориърс също продължават да бъдат сочени като възможна дестинация за един от най-великите баскетболисти в историята на НБА.

Гошо Методиев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

  • 23 юли 2026 | 09:11
  • 645
  • 0
Център на Милуоки се учи от легенда на НБА

Център на Милуоки се учи от легенда на НБА

  • 23 юли 2026 | 08:46
  • 535
  • 0
Националките до 16 години тренират усилено за Европейското първенство в Румъния

Националките до 16 години тренират усилено за Европейското първенство в Румъния

  • 23 юли 2026 | 08:30
  • 397
  • 0
Партизан направи трансферен удар

Партизан направи трансферен удар

  • 23 юли 2026 | 03:31
  • 2449
  • 0
Залата на славата на НБА за пръв път ще почете активен играч

Залата на славата на НБА за пръв път ще почете активен играч

  • 22 юли 2026 | 14:58
  • 1687
  • 2
Александър Везенков стана магистър

Александър Везенков стана магистър

  • 22 юли 2026 | 14:31
  • 2896
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 13376
  • 113
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 8841
  • 16
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 2971
  • 7
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 3804
  • 4
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 1599
  • 3
Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 23 юли 2026 | 00:35
  • 18509
  • 29