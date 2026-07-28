Уили Ернангомес смени Барса с Уникаха

Испанският национал Уили Ернангомес е постигнал споразумение с Уникаха и е подписал едногодишен договор с клуба, съобщават местните медии.

Според информация на Диарио Сур, 32-годишният център ще остане да играе в Испания, но вместо в Евролигата през следващия сезон ще се състезава в баскетболната Шампионска лига.

Ернангомес остана свободен агент, след като Барселона не поднови договора му в рамките на започналото преструктуриране на отбора. От тази ситуация се възползва Уникаха, привличайки един от най-опитните испански баскетболисти.

Родененият в Мадрид играч е приел предложението на клуба от Малага, въпреки че е разполагал с още две оферти. Една от тях е била от гръцкия ПАОК.

С привличането на високия играч Уникаха запълва празнината в подкошието, оставена след напускането на Александър Балцеровски. Полският национал преди няколко дни официално премина в Барселона.

Гошо Методиев

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