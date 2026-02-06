Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

  • 6 фев 2026 | 20:34
  • 748
  • 1
Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

Един от най-перспективните български футболни таланти Валери Владимиров, който е част от академията на Милан, даде интервю за клубната телевизия на „росонерите“. Младият пловдивчанин сподели впечатленията си от престоя си в Италия и пътя, който изминава в развитието си като футболист.

Владимиров разказа за периода си в академията на Ботев (Пловдив), както и за основните разлики между футбола в България и Италия. Той призна, че адаптацията към новата среда не е била лесна, особено по отношение на италианския език и високите изисквания във футболната подготовка, но подчерта, че процесът му помага да израства ежедневно.

Младият защитник сподели, че за него е огромна чест да бъде част от академията на Милан, като не скри възхищението си от легендите на клуба Паоло Малдини и Алесандро Неста, които са негови идоли във футбола.

Валери се върна и към миналогодишния финал в първенството до 17 години срещу Торино, загубен след изпълнение на дузпи, въпреки че той самият се разписа за своя отбор. По думите му този мач е бил ценен урок и допълнителна мотивация за бъдещето.

Владимиров разказа още за моментите си с мъжкия отбор на Милан и възможността да бъде в близост до звезди като Масимилиано Алегри, Лука Модрич и останалите играчи на „росонерите“.

В края на интервюто талантливият българин подчерта амбицията си да се развива всеки ден и изрази мечтата си един ден да защитава цветовете на първия отбор на Милан.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 603
  • 3
Българин подписа с лидера в Косово

Българин подписа с лидера в Косово

  • 5 фев 2026 | 20:39
  • 3579
  • 1
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 19170
  • 55
ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

  • 5 фев 2026 | 00:56
  • 2490
  • 1
Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

  • 4 фев 2026 | 23:01
  • 1546
  • 0
ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 4230
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 20:14
  • 5183
  • 4
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 88797
  • 462
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 6390
  • 17
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 42885
  • 73
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 23622
  • 17
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 13143
  • 23