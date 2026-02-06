Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

Един от най-перспективните български футболни таланти Валери Владимиров, който е част от академията на Милан, даде интервю за клубната телевизия на „росонерите“. Младият пловдивчанин сподели впечатленията си от престоя си в Италия и пътя, който изминава в развитието си като футболист.

Владимиров разказа за периода си в академията на Ботев (Пловдив), както и за основните разлики между футбола в България и Италия. Той призна, че адаптацията към новата среда не е била лесна, особено по отношение на италианския език и високите изисквания във футболната подготовка, но подчерта, че процесът му помага да израства ежедневно.

Младият защитник сподели, че за него е огромна чест да бъде част от академията на Милан, като не скри възхищението си от легендите на клуба Паоло Малдини и Алесандро Неста, които са негови идоли във футбола.

Валери се върна и към миналогодишния финал в първенството до 17 години срещу Торино, загубен след изпълнение на дузпи, въпреки че той самият се разписа за своя отбор. По думите му този мач е бил ценен урок и допълнителна мотивация за бъдещето.

Владимиров разказа още за моментите си с мъжкия отбор на Милан и възможността да бъде в близост до звезди като Масимилиано Алегри, Лука Модрич и останалите играчи на „росонерите“.

В края на интервюто талантливият българин подчерта амбицията си да се развива всеки ден и изрази мечтата си един ден да защитава цветовете на първия отбор на Милан.