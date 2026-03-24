Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
Валери Владимиров: Трансферът ми в Милан беше голяма стъпка за мен

  • 24 март 2026 | 09:19
  • 1111
  • 0
Централният защитник на юношеския отбор на България до 19 години - Валери Владимиров, разказа пред канала на БФС за своята адаптация в Италия и първите месеци в Милан.

"Видях се с момчетата, поздравихме се. Има енергия, предстоят ни тренировки. Поддържам контакт с играчите и извън лагерите - с някои повече, с други по-малко", започна Владимиров.

Бившият играч на Ботев Пловдив се присъедини към състава на "лъвовете" за предстоящите квалификации в Хърватия, където България ще се изправи срещу домакините, Испания и Англия.

17-годишният талант разкри подробности и за развитието си на клубно ниво:

"Трансферът в Милан беше голяма стъпка за мен. Първото ми впечатление беше, че почти никой не говори английски. Трябваше бързо да науча италиански. Разбира се, футболът, темпото на игра и тактиката за централни защитници... всичко това беше като нов свят за мен. Мисля, че успях да се ориентирам и адаптирам бързо."

Запитан кое свое качество е развил най-много след трансфера си на Апенините, той бе категоричен: "Тактическата дисциплина - на 100%."

По отношение на предстоящите мачове за България U19 централният бранител е уверен, че той и съотборниците му имат какво да покажат в Хърватия: "Имаме самочувствие и знаем, че сме силен отбор със силни футболисти. Подготвени сме за мачовете. Говорим много с г-н Рибарски, комуникацията е добра. Той изисква от нас и лидерство, което ми харесва."

Програмата на отбора е следната:

На 25 март от 13:00 часа (българско време) България се изправя срещу Англия на стадион "Спортски парк НК Граничар Коториба" в Хърватия.

На 28 март от 16:30 часа (българско време) тимът ни среща Хърватия на стадион "Сити Център Кризевци".

На 31 март от 15:45 часа (българско време) България играе срещу Испания на стадион "Спортски парк НК Граничар Коториба" в Хърватия.

Следвай ни:

