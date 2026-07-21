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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
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  3. Милан отдава почит към последния си европейски триумф с новия си резервен екип

Милан отдава почит към последния си европейски триумф с новия си резервен екип

  • 21 юли 2026 | 13:25
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Милан отдава почит към последния си европейски триумф с новия си резервен екип

От Милан представиха втория си екип за предстоящия сезон, като той е създаден в сътрудничество с клубния спонсор “Пума”. Фланелката е в традиционния бял цвят, като вдъхновението е последният триумф на “росонерите” в Шампионска лига през сезон 2006/07, който дойде само две години след загубения финал в Истанбул. Ето защо за рекламно лице беше избран легендарният нападател Филипо Индзаги, който отбеляза и двете попадения за победата с 2:1 във финала срещу Ливърпул в Атина.

Милан и ”Пума” днес представиха новия резервен екип за сезон 2026/27. Класическо бяло - цветът на големите случаи. Фланелка, която олицетворява победния манталитет на клуба и устойчивостта на тези, които превръщат всеки провал в инерция, за да се надигнат отново и да се върнат на победния път. Това е начин на мислене, който превръща всеки неуспех в нова начална точка - идея, която феновете на Милан са обобщили в една фраза: “След Истанбул винаги има Атина”. Принтирани на задната част на яката, тези думи свързват хората, които преживяха светлината на Атина след тъмнината на Истанбул, с новите поколения, които сега предават завета напред.

Лицето и гласа на кампанията е Филипо Индзаго, ключова фигура във финала през 2007 година. През цялата си кариера при “росонерите” той въплъщаваше манталитета, който винаги е дефинирал клуба: обсесивна подготовка, неутолим глад за победи и умението да се превръща всеки провал в ново начало. Неговата история днес е доказателство, че това отношение надхвърля поколенията и устоява на изпитанията на времето. Всеки детайл от екипа подсилва това послание. Златните детайли и лавровият венец около емблемата говорят за история на успехи, която клубът възнамерява да продължава да пише на терена. Манталитетът никога да не се предаваш приема форма в съвременния гръцки надпис “Силата на духа” от вътрешната част на автентичната фланелка и във фениксовото крило, което излиза от тъканта на плата. Символът на пътешествие, което никога не свършва и става все по-силно с всяко ново предизвикателство”, се казва в съобщението на клуба.

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