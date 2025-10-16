Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Разкриха с какво Кристиано е дразнел Пирло в Ювентус

  • 16 окт 2025 | 12:11
  • 4406
  • 3
Във всички клубове, през които е минал, Кристиано Роналдо е бил сред най-добрите играчи. Голям фен на фитнеса, той дори критикуваше съотборниците си, когато някой от тях „кръшкаше“. Въпреки това, по време на престоя си в Ювентус, където игра между 2018 и 2021 г., CR7 не успя да отговори на изискванията на един от треньорите, с които е работил. За Андреа Пирло, който му беше наставник през сезон 2020 - 2021, Роналдо дори е бил лош пример.

Това разкри Алпарслан Ердем (36), който беше помощник-треньор на италианеца в Карагюмрюк, Турция, от юли 2022 г. до май 2023 г. Поканен в подкаста „Stammplatz“ на таблоида “Билд”, Ердем разказа: “По време на една среща анализаторът на Пирло в щаба ни даде за пример някои данни от периода в Юве. Едно нещо беше ясно. Пирло не харесваше Дибала, а Кристиано Роналдо изобщо не пасваше на стила му на игра. Той искаше да прави висока преса, а данните показваха, че Кристиано е най-слаб при спринтовете. Не го искаше, но не можеше да направи нищо. Все пак това беше Кристиано Роналдо!“.

Ердем твърди, че Пирло е харесвал повече Алваро Мората: „Той беше перфектен за неговата система 4-4-2. Роналдо не пасваше на стратегията му, но той просто не можеше да си позволи да го извади от отбора“.

Юве купи португалеца за 117 милиона евро през 2018 г. от Реал Мадрид, но през лятото на 2021 г. го продаде само за 17 милиона на Манчестър Юнайтед. По същото време Пирло също беше уволнен от „бианконерите“, въпреки че спечели Купата на Италия. Бившият велик полузащитник на италианския национален отбор сега тренира отбора на Юнайтед ФК в Обединените арабски емирства.

