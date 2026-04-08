Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу

  • 8 апр 2026 | 17:08
Италианската легенда Андреа Пирло и халфът на Интер Хакан Чалханоолу изразиха скръбта си относно кончината на великия румънски треньор Мирча Луческу с трогателни публикации в социалните мрежи. Бившият полузащитник дебютира за Бреша, докато специалистът беше директор в клуба, а настоящата звезда на “нерадзурите” игра под негово ръководство в националния тим на Турция.

Пирло качи снимки в Инстаграм, на които се вижда как прегръща Луческу и разговаря с него. “Благодаря за всичко, мистер. Никога няма да спра да ти благодаря. Ти ме отгледа като свой син, давайки ми възможността да се съревновавам с останалите, докато бях много млад. Ти ме научи какво означава да обичам този спорт във всички негови аспекти. Никога няма да спра да ти благодаря. Лек път, мистер. Благодаря ти, Мирча”, написа той в своето обръщение.

Чалханоолу пък сподели видео как се прегръща с Луческу в последния му мач на пейката на Румъния в началото на месеца, когато Турция спечели плейофа между двата тима за класиране на Мондиал 2026. “Загубихме не само голям треньор, но и човек с голям характер. Ти направи толкова много за мен, винаги ще те помня с уважение и благодарност. Почивай в мир, тренер”, беше коментарът на полузащитника.

Снимки: Gettyimages

