  Шевченко разкритикува Пирло и Матераци за визитата им в Русия

  • 28 май 2026 | 21:34
Президентът на Украинската асоциация по футбол Андрий Шевченко коментира остро пътуването на бивши италиански национали като Марко Матераци и Андреа Пирло до Русия за участие във финала за Купата на страната. През април миналата година друг легендарен италиански футболист - Франческо Тоти, също посети Русия.

В интервю за YouTube канала „Бомбардир“ Шевченко беше попитан дали е разговарял с тримата, тъй като е бил критикуван, че поддържа контакти с тях, без да се опитва да ги разубеди да пътуват за хонорари в Русия.

„Разговарях с много от тях. Осъждам това, което направиха. Изразих им своята позиция и гледната точка на Украйна по този въпрос. Но те трябва да живеят с това, решението е тяхно“, заяви Шевченко.

На въпрос каква е била реакцията им и дали са признали грешката си, бившият нападател отговори: „Слушайте, дори не получих отговор. Хората разбират, но са взели такова решение. Повтарям, изразих им позицията си и недоволството си от техните действия. Те знаят за това. Казах го на всички, които познавам.“

Шевченко призна, че се чувства лично засегнат и е преустановил контактите си с тях.

„Определено всичко е поставено на пауза. Може да се каже, че това ме обиди. Да, обиди ме. Не знам защо взимат такива решения, каква е мотивацията им. Това е техен избор“, завърши бившият нападател на Динамо (Киев), Милан и Челси.

