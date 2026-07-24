Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Германия започва нова ера след провалите в последните години и официално обяви назначението на Юрген Клоп като нов национален селекционер. Бившият мениджър на Ливърпул наследява Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след ранното отпадане на Бундестима от Парагвай с дузпи още на 1/16-финалите на Мондиал 2026.

🇩🇪 Jürgen Klopp is officially presented as Germany's new head coach pic.twitter.com/CxSzdFh4yq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

Клоп е подписал договор за 4 години - до края на Мондиал 2030, като ще получава малко по-висока заплата от предшественика си, който взимаше около 7 млн. евро на година. 59-годишният специалист в този час дава и официална пресконференция във Франкфурт. Той се превръща в 13-ия селекционер в историята на Маншафта, a в щаба му влизат дългогодишните му помощници Петер Кравиц и Пепин Лийндерс, както и бившият национал и двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) Свен Бендер.

Клоп не е заемал треньорски пост, откакто напусна Ливърпул през 2024 г. След това наставникът заемаше поста футболен директор към концерна “Ред Бул”.

Двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) влиза в щаба на Клоп

Първите мачове на Германия след Световното първенство са през септември и октомври в Лигата на нациите. Съперници са Нидерландия, Сърбия и Гърция, а евентуалният дебют на Клоп ще е повече от любопитен - гостуване на "лалетата", които също ще са с нов треньор след оставката на Роналд Куман.

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