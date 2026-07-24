Преструктурирането в Германия продължава с назначението на Пер Мертезакер

Преструктурирането на футбола в Германия след провала на Бундестима на Мондиал 2026 продължава с пълна сила. Новината от днес е, че световният шампион от 2014 г. Пер Мертезакер ще бъде новият директор на спорта към Германската футболна федерация (DFB), съобщава ексклузивно Флориан Плетенберг.

Бившият бранител на Арсенал ще наследи на поста Андреас Ретиг и ще встъпи в длъжност с началото на новата 2027 г. Мертезакер ще подпише договора си днес, като сделката е валидна до Световното първенство през 2030 г. Очаква се днес да бъде обявено и официалното му назначение като нов спортен директор, а световният шампион ще отговаря за надзора на всички национални футболни отбори на Германия, младежките академии и структурното развитие.

🚨💥 EXCLUSIVE | Per Mertesacker to DFB - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached. The 2014 World Cup winner will become the DFB’s new Geschäftsführer Sport, succeeding Andreas Rettig. Start date: January 2027.



Mertesacker is set to sign his contract today, with the deal running… pic.twitter.com/T80gKf91Nx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026

Мертезакер има сериозен опит в младежкия футбол, като ръководи академията именно на Арсенал в продължение на осем години.

По-късно през деня - в 12:00 часа на обяд българско време, се очаква и официалното обявяване на Юрген Клоп като нов национален селекционер на Германия, както и пресконференция с бившия мениджър на Ливърпул. Не се очаква там да присъства Мертезакер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago