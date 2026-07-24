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  3. Преструктурирането в Германия продължава с назначението на Пер Мертезакер

Преструктурирането в Германия продължава с назначението на Пер Мертезакер

  • 24 юли 2026 | 10:25
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Преструктурирането на футбола в Германия след провала на Бундестима на Мондиал 2026 продължава с пълна сила. Новината от днес е, че световният шампион от 2014 г. Пер Мертезакер ще бъде новият директор на спорта към Германската футболна федерация (DFB), съобщава ексклузивно Флориан Плетенберг.

Бившият бранител на Арсенал ще наследи на поста Андреас Ретиг и ще встъпи в длъжност с началото на новата 2027 г. Мертезакер ще подпише договора си днес, като сделката е валидна до Световното първенство през 2030 г. Очаква се днес да бъде обявено и официалното му назначение като нов спортен директор, а световният шампион ще отговаря за надзора на всички национални футболни отбори на Германия, младежките академии и структурното развитие.

Мертезакер има сериозен опит в младежкия футбол, като ръководи академията именно на Арсенал в продължение на осем години.

По-късно през деня - в 12:00 часа на обяд българско време, се очаква и официалното обявяване на Юрген Клоп като нов национален селекционер на Германия, както и пресконференция с бившия мениджър на Ливърпул. Не се очаква там да присъства Мертезакер.

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Снимки: Imago

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