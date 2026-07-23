Юрген Клоп ще бъде представен като нов селекционер на Германия в петък

Германският футболен съюз насрочи пресконференция за петък, на която се очаква да представи Юрген Клоп като следващия национален селекционер.

В кратко съобщение в четвъртък федерацията не посочи причина за събитието, което ще се проведе в петък сутринта в централата ѝ във Франкфурт.

Бившият мениджър на Ливърпул е предпочитаният кандидат, откакто Юлиан Нагелсман подаде оставка след шокиращата загуба на Германия от Парагвай след дузпи на осминафиналите на Световното първенство.

Клоп е провел разговори с представители на германската федерация в Ню Йорк, докато е работил там като телевизионен експерт по време на Мондиала. На 11 юли от съюза обявиха, че са постигнали споразумение по „съществени ключови точки“ от договора.

По това време основната пречка беше получаването на съгласие от гиганта в производството на напитки „Ред Бул“. През последната година и половина Клоп работи там като ръководител на глобалния футбол, отговарящ за мрежата от клубове, подкрепяни от „Ред Бул“ по света.

Клоп не е заемал треньорски пост, откакто напусна Ливърпул през 2024 г., позовавайки се на умора. Този месец той заяви, че се чувства „презареден“ и готов за ново предизвикателство.

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