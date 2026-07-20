От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

От Астън Вила привлякоха на халфа на Уулвърхамптън Жоао Гомеш, потвърдиха официално от клуба. За този трансфер се знаеше от няколко дни, но едва днес от “Вила Парк” са завършили всички подробности и успяха да го официализират. Той се превръща в третото попълнение на тима за това лято, след като преди него бяха купени Йохан Манзамби и Муду Кеба Сисе. Цялата сделка за Гомес може да достигне максимален размер от 38 милиона паунда, като първоначалната сума е от 34 млн. от английската валута, а “вълците” ще имат възможност да получат още 4 под формата на допълнителни бонуси. Гомеш ще има не леката задача да замени в средата на терена напусналия Юри Тилеманс, който премина в Манчестър Юнайтед срещу 35 милиона паунда. Бразилецът записа един гол и три асистенции в 41 мача през миналата година за Уулвърхамптън, но не успя да предотврати изпадането на “вълците” от Премиър лийг.

The newest Villan in the building 👀 pic.twitter.com/9ph5dOFd1K — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 20, 2026

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Снимки: Gettyimages