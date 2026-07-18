Астън Вила пред още един много сериозен входящ трансфер

Спортинг мечтаеше за завръщането на Жоао Палиня, а Бенфика също искаше да привлече полузащитника на Байерн Мюнхен, но той отново ще играе във Премиър лийг през сезон 2026/27, след като през миналата кампания беше под наем в Тотнъм от баварския гранд.

Бъдещето на Палиня е почти решено и се очаква той да подсили Астън Вила, който преди няколко дни започна преговори с германския клуб.

Предвижда се португалският халф да пътува за Англия още в днешния 18-и юли (събота), за да финализира споразумението си с отбора от Бирмингам.

João Palhinha is on the verge of joining Aston Villa. He's expected in England tomorrow to finalize the agreement. Despite Benfica's interest, Palhinha is now set to stay in the Premier League. Villa opened negotiations with Bayern a few days ago after Amadou Onana's ACL injury… pic.twitter.com/PZXmCthDKV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 17, 2026

Футболистът, който не попада в плановете на Венсан Компани и в момента е във ваканция, се намира в Португалия. Този петък той проведе тренировка на „Ещадио до Бонфим“ в Сетубал, за да поддържа форма.

В процеса на преструктуриране на халфовата линия, предприет от Руи Боржес, Жоао Палиня беше желана цел както от „лъвовете“, така и от „орлите“, които също започнаха разговори с германския шампион, за да разберат условията за привличането на дефанзивния полузащитник.

Въпреки това Астън Вила се намеси решително. След като загуби белгиеца Амаду Онана за няколко месеца поради тежка контузия, получена на Световното първенство, клубът ще добави Жоао Палиня към вече обявеното попълнение в средата на терена Йоан Манзамби.

Така португалецът ще играе в Шампионската лига през сезон 2026/27, тъй като тимът, воден от Унай Емери, спечели Лига Европа през изминалата кампания и си осигури място в най-престижния клубен турнир.

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