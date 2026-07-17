Астън Вила се похвали с швейцарското си “бижу”, което победи във финала на Лига Европа

От Астън Вила официално обявиха привличането на халфа Йохан Манзамби, който пристига с трансфер от Фрайбург.

Швейцарският национал се превърна в най-скъпата покупка в историята на бирмингамци, които платиха за него 60+10 млн. евро. Договорът на 20-годишния играч, който ще носи фланелката с номер 44, е до лятото на 2031-ва при заплата от 5 млн. евро на сезон.

It's official 🤩



Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Именно Манзамби беше откритието на Швейцария по време на Мондиал 2026, отчитайки се с три гола и две асистенции в четири мача, въпреки че беше титуляр само в два от тях. Това доведе до ожесточена надпревара за неговия подпис, като в крайна сметка Астън Вила успя да надцака Нюкасъл. Любопитното е, че “виланите” победиха младия талант във финала на Лига Европа, където надделяха с 3:0 над досегашния му отбор. За германците офанзивният халф записа 58 мача с 9 гола и 11 асистенции за две години в първия им състав.

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